آخر موعد للتقديم في سكن لكل المصريين 7
نكونكو يرحل عن تشيلسي وينضم إلى ميلان الإيطالي
حماس تدعو لترجمة الإدانات الدولية لإجراءات رادعة ضد الاحتلال الإسرائيلي
التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها
رشا عبد العال: 10 مليارات جنيه قيمة الضريبة المحصلة عن تسوية المنازعات والتصرفات العقارية
بتوجيهات الرئيس.. اتصالات مكثفة لوزير الخارجية بشأن الملف النووى الايرانى
أغمى عليها.. تفاصيل محاكمة بنت مبارك وتأجيلها لجلسة 13 سبتمبر
عبد العاطي لنظيرته اللاتفية: المجتمع الدولي يجب أن يوقف الانتهاكات الإسرائيلية
قبل مباراته الـ 50.. ماذا حقق ميسي في مسيرته مع النهائيات؟
بمهرجان مراسي.. محمد حماقي ونانسي عجرم يحييان حفل الليلة
بعد ارتفاع معدلاتها.. خبراء: الولادة القيصرية ناقوس خطر يهدد حياة الأم وطفلها
بث مباشر .. نقابة القراء تختار نقيبها واستمرار أعمال التصويت وسط إقبال كثيف
تحقيقات وملفات

ورتلناه ترتيلا..أصوات ذهبية تقرأ في فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني بالمحافظات

مبادرة السرد القرآني
مبادرة السرد القرآني
قسم المحافظات

بأصوات تشجى القلوب وتدمع لها العين من فرط حلاوتها وإبداعاتها في القرأة على مختلف المستويات والأعمار  بالمحافظات بدأت اليوم السبت مبادرة يوم السرد القراني بمحافظة الوادي الجديد  التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية علي مستوي محافظات الجمهوريه تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف لتسميع القرآن الكريم كاملًا من خلال ‏التلميذ على شيخه أو أحد المساعدين له، بهدف تمكين حفظ التلاميذ للقرآن الكريم، وتدريبهم على ‏مراجعة أكبر قدر من القرآن الكريم في اليوم.، وبث روح التنافس بين التلاميذ، وتشجيع باقي التلاميذ ‏للوصول إلى هذا المستوى من الحفظ، وتدريب مكاتب التحفيظ لاستراتيجيات تحفيظ مختلفة علي مستوي محافظات الجمهورية، بإشراف من فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.


وأكد الشيخ  نبيل سفينة مدير  إدارة الداخلة التعليمية الأزهرية  أن محافظة الوادي الجديد لها باع طويل منذ القدم في حفظ وترسيخ علوم القرآن الكريم وذلك من خلال مكاتب التحفيظ علي مستوي مراكز المحافظه الخمس وتحت رعاية فضيلة  الشيخ شعبان مرعي مدير منطقة الوادي الجديدالأزهرية.


وأكد فضيلة الشيخ شعبان مرعي مدير عام المنطقة الأزهرية  أن المنطقة  لا تألوا جهدا في ترسيخ علوم القرآن وتحفيظه وذلك ليس في العام الدراسي فقط بل يزداد ذلك في عطلة الصيف وذلك تحت لواء فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب.

المنوفية

 

انطلقت اليوم مسابقة دولة التلاوة في محافظة المنوفية من التاسعة صباحا.

وتستمر المسابقة حتي يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة 2000 متسابق من 3 محافظات.

وباصوات من الجنة انطلقت المسابقة اليوم وسط مشاركة فعالة وباصوات رائعة في تلاوة القرآن الكريم.

وتقام مسابقة دولة التلاوة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والتي تعقد من السبت  وحتى الثلاثاءبالمركز الثقافي الإسلامي بالمديرية. 

ويتنافس فيها أكثر من 2000 متسابق علي مستوي ثلاث محافظات وهي المنوفية ، والغربية ، وكفر الشيخ ،

جاء ذلك بحضور قيادات الوزارة والمديرية والقراء والمبتهلين بالإذاعة والتلفزيون.

وتفقد الشيخ محمد رجب خليفة وكيل وزارة الأوقاف في محافظة المنوفية سير المسابقة للاطمئنان علي تقديم كافة الدعم المطلوب للمتسابقين ضيوف أبناء محافظة المنوفية.

المنيا

انطلقت اليوم فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني بمنطقة المنيا الأزهرية، في أجواء روحانية عامرة بالقرآن الكريم، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد حسانين عبداللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، وإشراف الشيخ عبد اللطيف بدر مدير شؤون القرآن بالمنطقة.

وشهدت مقرات المعاهد الأزهرية حضورًا واسعًا من الطلاب والقراء وحفظة كتاب الله، للمشاركة في هذا اليوم القرآني المميز الذي أقيم تحت شعار "ورتلناه ترتيلا"، وتنوعت الفعاليات بين مسابقات في السرد القرآني، وعروض طلابية تعكس جماليات البيان القرآني وروعة أسلوبه البلاغي، إلى جانب كلمات إرشادية حول أهمية التدبر في آيات الله والعمل بتعاليمها في الحياة اليومية.

وأوضح فضيلة الدكتور محمد حسانين أن هذه الفعاليات تأتي في إطار رسالة الأزهر الشريف لنشر قيم الاعتدال والتسامح، وترسيخ حب كتاب الله في نفوس الأجيال، وتنمية مهارات الطلاب في السرد القرآني كوسيلة لفهم معانيه العميقة.


السرد القرآني المحافظات اصوات ذهبية

