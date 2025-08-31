غارات جوية إسرائيلية تستهدف النبطية جنوب لبنان

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، أن سلاح الجو شن سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في منطقة النبطية جنوب لبنان.

وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طائرات حربية إسرائيلية نفذت ضربات جوية على منطقة علي الطاهر في الجنوب، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير في أجواء المنطقة.

وسجل في وقت سابق تحليق مكثف للطائرات المسيرة الإسرائيلية من أرنون وصولا إلى يحمر الشقيف، وامتداداً إلى أجواء حبوش، عربصاليم، إقليم التفاح، وجبل الريحان.

فيما حلقت طائرات مسيرة على علو منخفض جداً فوق منطقة كفرجوز – النبطية، ما أثار حالة من التوتر في صفوف السكان.