عمال الجيزة يستعدون لانتخابات مجلس النواب بغرفة عمليات مركزية

عقد الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة، اجتماعًا تنسيقيًا للتحضير لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وذلك في إطار تعزيز المشاركة العمالية في هذا الاستحقاق الوطني.

وأكد محمد كامل، رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة وأمين العمال بحزب الجبهة، خلال الاجتماع، أهمية الحشد العمالي داخل لجان الاقتراع، مشددًا على أن مشاركة العمال تمثل تجسيدًا لوعيهم الوطني، ودورهم الريادي في دعم العملية الديمقراطية، حيث اعتادوا أن يكونوا في طليعة الصفوف الانتخابية.

وكشف كامل عن خطة الاتحاد لإنشاء غرفة عمليات مركزية بمقره في الجيزة، لمتابعة مجريات العملية الانتخابية على مستوى المحافظة.

وستضم الغرفة ممثلين عن النقابات واللجان النقابية المنتشرة في الأحياء والمراكز، بهدف ضمان التنسيق الفعّال وتقديم الدعم اللوجستي للمشرفين من العمال.

وأشار إلى أن الغرفة ستضطلع بمهام رصد نسب المشاركة، والتدخل السريع لحل أي عقبات قد تواجه سير الانتخابات، عبر شبكة تنسيق تربط بين اللجان والمواقع المختلفة، بما يضمن سلاسة العملية الانتخابية.

يُذكر أن قانون مجلس النواب ينص على تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر للقوائم و284 دائرة للفردي، ليصل إجمالي عدد المقاعد إلى 568، منها 284 للقائمة (بواقع قائمتين تضم كل منهما 102 مقعد، وقائمتين تضم كل منهما 40 مقعدًا)، بالإضافة إلى 284 مقعدًا للفردي، بخلاف الأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية.