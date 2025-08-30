قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

للاستماع إلى مقترحاتهم..وزير التموين يلتقي عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

محمد صبيح

في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الدورية، عقد اليوم الدكتور شريف  فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية الاجتماع الأسبوعي الدوري مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وجاء ذلك بحضور احمد كمال معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، واحمد عصام مساعد الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.

ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الدكتور الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع  النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات السادة المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

ووجه الدكتور الوزير علي الفور إدارة الإتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات  النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب السادة المواطنين أو من جانب السادة أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الإتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي السادة النواب.

