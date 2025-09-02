قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
الأمر سينتهي.. ترامب يطالب حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين فورا
أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة
بقرار من فيفا.. أزمة أوراق تعطل انتقال لابورت من النصر إلى أتلتيك بلباو
برلمان

إسكان النواب: استضافة مصر اجتماع العشرين تعكس ثقة دولية باقتصاد الدولة ومكانتها العالمية

محمد الشعراوي   -  
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن استضافة مصر لاجتماع مجموعة العشرين تمثل شهادة ثقة دولية جديدة في قدرة الدولة على تنظيم فعاليات عالمية كبرى، وتعكس ما وصلت إليه مصر من استقرار داخلي وإصلاحات هيكلية ناجحة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي اليوم، أن انعقاد الاجتماع لأول مرة خارج دول أعضاء المجموعة، وبالتحديد في القاهرة، يُعد حدثًا تاريخيًا يعزز مكانة مصر كلاعب رئيسي في القضايا الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ويُتيح لها تقديم حلول عملية تمثل مصالح الدول النامية والإفريقية.

وأضاف وكيل إسكان البرلمان أن استضافة القاهرة لهذا الحدث تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون الدولي، وترسخ دور مصر كـ جسر يربط بين الشمال والجنوب، بما يساهم في دعم التنمية والاقتصاد العالمي، ويمنح صوتًا أقوى للقارة الإفريقية في المحافل الدولية.

وشدد نائب الإسكندرية، على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التعافي والنمو المستدام، مشيرًا إلى المؤشرات الإيجابية الأخيرة التي تعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة في دعم الاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار.

واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد، أن معدلات نمو الاقتصاد المصري تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، بما يعكس قدرة الدولة على تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الإنتاجية والخدمية، موضحًا أن هذا النمو تحقق رغم التحديات الإقليمية والعالمية، وهو ما أعطي مصر ثقلا دوليا لاستضافة هذا الاجتماع.

