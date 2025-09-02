قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلماني: دبلومة التوكاتسو تُعيد تعريف دور المعلم المصري في بناء الشخصية

حسن رضوان

قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن إطلاق أول دبلومة «مصري – ياباني» لإعداد معلم أنشطة التوكاتسو هو خطوة فارقة في مسيرة تحديث التعليم المصري، ويمثل ترجمة حقيقية لتوجه الدولة نحو النمو الشامل وترسيخ القيم التربوية داخل أروقة المؤسسات التعليمية.

 

واعتبر "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن دمج التوكاتسو ضمن البرامج الأكاديمية في جامعات عين شمس، حلوان، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بالشراكة مع جامعة فوكوي اليابانية، يعكس رؤية استراتيجية تسعى لتجديد المناهج واكتساب الخبرات العالمية، موضحًا أن هذا التعاون يُضيف قيمة نوعية لمسار تطوير المعلم منذ بداياته التدريبية.

وأكد أن هذه الدبلومة تأتي كمحصلة إيجابية للجهود المشتركة بين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي، وصندوق تطوير التعليم، والمجتمع الأكاديمي، مشيدًا بقدرة البرنامج على خلق معلم يمتلك أدوات تعليمية متقدمة ومهارات إعداد جيل واعٍ، قادر على التحول من التعليم الجامعي التقليدي إلى التعليم الذي يُعزز من الشخصية والقيادة والمسؤولية المجتمعية.

وأوضح أن تطبيق نموذج التوكاتسو عمليًا في المدارس المصرية اليابانية وأماكن التدريب العملي يوفر فرصة ثمينة للمعلمين الجدد لتطبيق التجربة التعليمية المتكاملة وتكييفها مع السياق المصري، مما يسهم في تحقيق تنمية بشرية فعلية تتقاطع مع أهداف رؤية مصر 2030 لصالح جيل واعٍ ومبدع.

إطلاق أول دبلومة «مصري – ياباني مجلس النواب أنشطة التوكاتسو ترسيخ القيم التربوية مسيرة تحديث التعليم

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

ست ساعات في الاستقبال بدون علاج.. تفاصيل مأساة الإعلامية عبير الأباصيري قبل وفاتها بمستشفى الهرم

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

