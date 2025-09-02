قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شقق الإيجار التمليكي 2025.. كيف تحصل على وحدة إذا كنت مستأجر قديم؟
بكام النهاردة؟.. استقرار في أسعار الفراخ والبيض اليوم بالأسواق
أسباب قلة البركة.. احذر الغفلة أو الاستهانة بهذا الذكر
عمرو الحديدي: ريبيرو فشل مع الأهلي.. والأحمر يمرض ولا يموت
رغم أزماته القانونية.. ترامب يمنح رودي جولياني وسام الحرية الرئاسي
الاحتلال يفتح النار على عائلة فلسطينية من 5 أفراد بينهم أطفال في طوباس
باسم مرسي يفجر مفاجأة: المراهنات تؤثر على نتائج بعض مباريات الدوري الممتاز
سفارة اليابان تحتفل بإطلاق أول دبلومة للمعلمين المصريين حول أنشطة التوكاتسو
حكم المصافحة بعد الصلاة بين المصلين.. عطية لاشين يوضح الحكم الشرعي
أكثرَ من ألفِ ضحية جراء انهيار أرضي غرب السودان
كريم حسن شحاتة: مدرب إيطالي مرشح لتدريب الأهلي
أخبار البلد

سفارة اليابان تحتفل بإطلاق أول دبلومة للمعلمين المصريين حول أنشطة التوكاتسو

سفارة اليابان بالقاهرة
سفارة اليابان بالقاهرة
أ ش أ

نظمت سفارة اليابان بالقاهرة، مساء الاثنين، حفلًا بمناسبة إطلاق أول دبلومة متخصصة لإعداد المعلمين المصريين حول أنشطة التعلم الياباني (توكاتسو)، بالتعاون مع جامعات عين شمس، وحلوان، والمصرية اليابانية، وبالشراكة مع جامعة فوكوي اليابانية.


ورحب سفير اليابان في مصر فوميو إيواي -في كلمته الترحيبية- بالحضور، وفي مقدمتهم وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، والتضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي.

شهادة مزدوجة من جامعة فوكوي والجامعات المصرية الشريكة

وتمنح الدبلومة شهادة مزدوجة من جامعة فوكوي والجامعات المصرية الشريكة، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارًا من العام الأكاديمي 2025/ 2026.


ويُعتبر "التوكاتسو" نظامًا تعليميًا معروفًا في اليابان، يعمل على تطوير جميع مهارات الطالب، ويركز على الإبداع والتفكير بدلًا من الحفظ والتلقين.


وتسمح أنشطة نظام "التوكاتسو" للطلاب بالاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة حول ممارسة العمل الجماعي، والتعاون مع الزملاء للوصول إلى الأهداف المنشودة.

سفارة اليابان بالقاهرة إطلاق أول دبلومة متخصصة لإعداد المعلمين المصريين أنشطة التعلم الياباني توكاتسو توكاتسو جامعة فوكوي

