سفارة اليابان تحتفل بإطلاق أول دبلومة للمعلمين المصريين حول أنشطة التوكاتسو

نظمت سفارة اليابان بالقاهرة، مساء الاثنين، حفلًا بمناسبة إطلاق أول دبلومة متخصصة لإعداد المعلمين المصريين حول أنشطة التعلم الياباني (توكاتسو)، بالتعاون مع جامعات عين شمس، وحلوان، والمصرية اليابانية، وبالشراكة مع جامعة فوكوي اليابانية.



ورحب سفير اليابان في مصر فوميو إيواي -في كلمته الترحيبية- بالحضور، وفي مقدمتهم وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، والتضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي.

شهادة مزدوجة من جامعة فوكوي والجامعات المصرية الشريكة

وتمنح الدبلومة شهادة مزدوجة من جامعة فوكوي والجامعات المصرية الشريكة، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارًا من العام الأكاديمي 2025/ 2026.



ويُعتبر "التوكاتسو" نظامًا تعليميًا معروفًا في اليابان، يعمل على تطوير جميع مهارات الطالب، ويركز على الإبداع والتفكير بدلًا من الحفظ والتلقين.



وتسمح أنشطة نظام "التوكاتسو" للطلاب بالاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة حول ممارسة العمل الجماعي، والتعاون مع الزملاء للوصول إلى الأهداف المنشودة.