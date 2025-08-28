الجامعة الأمريكية واتحاد شركات التأمين يفتحان باب التسجيل للدفعة الثانية من دبلومة العلوم الإكتوارية

تعلن الجامعة الأمريكية بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من الدبلومة المهنية المتخصصة في العلوم الاكتوارية استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية وتحقيقا لرؤيته الرامية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي عبر تسهيل وتيسير الوصول للخدمات المالية غير المصرفية، وفي القلب منها الارتقاء بكفاءة المهنين بمختلف الأسواق المالية غير المصرفية.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء حرص الهيئة على توفير مزيد من الكوادر المؤهلة والمدربة في العلوم الاكتوارية أحد أهم التخصصات في نشاط التأمين وتعد عملية فتح باب التسجيل استكمالاً لتنفيذ بروتوكول التعاون الموقع في نهاية عام 2023، بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة واتحاد شركات التأمين المصرية، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية والخاص بتأهيل وتطوير القدرات وتخريج دفعات جديدة من الاكتواريين المؤهلين للعمل في سوق التأمين، وذلك عبر تقديم أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية للخريجين، في ظل أن أعداد الاكتواريين في مصر لا تتناسب مع حجم السوق الحالي ومستهدفات الهيئة لتطوير وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد القومي.

ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في دعم استقرار وتنمية صناعة التأمين في مصر، لما لها من أهمية قصوى في دعم خطط الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويقدم كل من اتحاد شركات التأمين المصرية والشركة الافريقية لإعادة التأمين وصندوق حماية حقوق حملة الوثائق، تمويل مشترك لهذا البرنامج.

وبموجب البروتوكول قامت الجامعة الأمريكية بتصميم وتقديم برامج دراسية متخصصة في العلوم الاكتوارية، تتماشى مع أحدث المعايير الأكاديمية والمهنية الدولية، وشهد الربع الأول من عام 2025 تخرج عدد من طلاب الدفعة الأولى، حيث نجح 12 طالبًا في اجتياز المسار الأول المخصص لغير المتخصصين في العلوم الاكتوارية، وتمكن 3 طلاب من اجتياز الامتحان الأول في جمعية الخبراء الاكتواريين (SOA) ضمن المسار الثاني.

وسيخضع المتقدمون الجدد لاختبارات تحديد مستوى في الجوانب الفنية واللغة الإنجليزية، حيث يُتاح التسجيل حتى 7 سبتمبر 2025، على أن تُجرى مقابلات شخصية للمتقدمين أمام لجنة يرأسها الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة والاتحاد والجامعة الأمريكية.

من جانبه أشار الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى استمرار الجهود التي تقوم بها الهيئة في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين بكافة القطاعات، والتي أسفرت عن توقيع بروتوكول التعاون بين اتحاد شركات التأمين والجامعة الأمريكية بالقاهرة، سعياً لتخريج دفعات جديدة من الاكتواريين المؤهلين للانضمام إلى سوق العمل في شركات التأمين العاملة في مصر، وذلك عبر تأهيل الخريجين في مرحلة ما بعد التعليم الجامعي ذوي التخصصات قريبة الصلة بالعلوم الاكتوارية، وذلك لزيادة أعداد المؤهلين في العلوم الاكتوارية لسد العجز في هذا التخصص الهام اللازم لدعم فرص نمو هذا القطاع الحيوى ليس فقط للقطاع المالي غير المصرفي فحسب بل للاقتصاد المصري ككل.

ليؤكد الدكتور فريد أن مسار الشراكة بين اتحاد شركات التأمين المصرية والجامعة الأمريكية تحت إشراف الهيئة كان النموذج الأفضل للدفع في اتجاه تطوير وتنفيذ دبلومة مهنية في هذ التخصص الملح والمطلوب لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين المصري ومد الشركات العامة في أفرع التأمين المختلفة بكوادر متخصصة في هذا المجال.

أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مهنة الاكتواري تقوم بدور رئيسي في تحقيق مستهدفات صناعة التأمين المصرية وخاصة مراعاة الأسس الفنية والحسابية اللازمة لتسعير المنتجات التأمينية في الأفرع والأنشطة التأمينية المختلفة، بما يضمن حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز الاستقرار المالي للشركات العاملة في سوق التأمين.

وأكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، التزام الاتحاد بتعزيز الكفاءات المهنية وتأهيل الكوادر، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء في سوق التأمين المصري، موضحاً أن اتحاد شركات التأمين المصرية يعمل على سد الفجوة المهنية بأعداد الاكتواريين في سوق العمل من خلال تبني تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية المتخصصة.

وأشار الزهيري إلى أن الدبلومة الخاصة بالجامعة الأمريكية تمثل ركيزة أساسية في خطة الاتحاد لتطوير المهارات والكفاءات حيث تم تصميم البرنامج ليتماشى مع أعلى المعايير العالمية في مجال التأمين لضمان اكتساب المتدربين خبرات تطبيقية ملموسة انطلاقاً من الإيمان بأن الاستثمار في رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التأمين.

وأضاف أن الاتحاد يؤمن أن بناء قدرات الاكتواريين سيساهم بشكل مباشر في زيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية إقليمياً وعالمياً، وأعرب عن تطلعه أن يسفر هذا التعاون عن طفرة نوعية في أعداد وخبرات الكوادر الاكتوارية في السنوات المقبلة، بما ينعكس إيجابياً على نمو صناعة التأمين وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الاقتصاد الوطني في مسيرته التنموية.

فيما ذكر الدكتور حسام قباني، المدير التنفيذي لوحدة الخدمات الهندسية والعلمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الجامعة الأمريكية تولى أهمية كبيرة برفع كفاءة العملية التعليمية في مصر، في شتى المجالات دعماً لخطط الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام.

كما تقدم بخالص التقدير للجهد المبذول من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين المصرية في الإصرار على تأهيل وتطوير القدرات وتخريج دفعات جديدة من الاكتواريين المؤهلين للعمل في سوق التأمين، عبر تقديم أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية للخريجين، لاسيما وأن أعداد الاكتواريين في مصر لا تتناسب مع حجم السوق الحالي ومستهدفات الهيئة لتطوير وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي.

أكد أن بروتوكول التعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية فتح آفاقاً جديدة للتعاون في دعم وتطوير قدرات المهنيين في صناعة التأمين المصرية، لما لها من دور كبير في دعم الاقتصاد القومي، وأن الفترة المقبلة ستطلق وحدة الخدمات الهندسية والعلمية بالجامعة الأمريكية بالتنسيق مع اتحاد شركات التأمين، عدد من البرامج والدورات التحضيرية لتأهيل الاكتواريين لاجتياز الاختبارات الدولية، لما لذلك من مردود ذات قيمة مضافة على نمو صناعة التأمين والاقتصاد الوطني بشكل عام.

ويتضمن البرنامج الخاص بالدبلومة مسارين رئيسيين، المسار الأول دبلومة العلوم الاكتوارية، ويستهدف الأفراد من غير المتخصصين في العلوم الاكتوارية، سواء من خريجي أقسام الرياضيات، الفيزياء والإحصاء، وممن لديهم رغبة جادة في التحول المهني إلى المجال الاكتواري.

وتعد الدبلومة بمثابة بوابة تأهيل علمي وعملي تزود الدارس بأساسيات ومهارات العلوم الاكتوارية، كما تتيح للدارسين فرصاً متميزة لدخول سوق العمل وإعداد جيل جديد من المتخصصين المؤهلين للالتحاق بمواقع مهنية واعدة، وفتح مسارات واضحة لاستكمال الاعتماد المهني الدولي لاحقًا.

أما المسار الثاني فهو دبلومة الدراسات التأهيلية للحصول على زمالة جمعية الاكتواريين (SOA)، ويخاطب المهنيين العاملين بالفعل في المجال الاكتواري أو في القطاعات المالية والتأمينية، ممن يسعون إلى تطوير مستواهم المهني والحصول على زمالة جمعية الاكتواريين (SOA) – وهي من أهم الاعتمادات الاكتوارية عالمياً.

ويركز هذا المسار على دعم المشاركين في اجتياز متطلبات الجمعية الدولية، من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتدريبات تطبيقية لتمكين المهنيين من تسريع تقدمهم في السلم المهني، والحصول على اعتراف دولي بقدراتهم، بما يعزز من فرصهم للترقي أو للعمل على المستوى الإقليمي والدولي.

وقد تم فتح باب التسجيل للراغبين في الالتحاق بالدبلومة عبر الرابط التالي:

https://www.aspd-ifeegypt.com/