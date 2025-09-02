قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: استضافة القاهرة لاجتماع قمة العشرين رسالة قوية تعكس مكانة مصر الدولية والاقتصادية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أكّد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ، أن استضافة مصر لاجتماع قمة مجموعة العشرين لأول مرة منذ تأسيس المجموعة في العاصمة الإدارية الجديدة تمثل حدثًا استثنائيًا وسابقة تاريخية وتعد رسالة قوية تعكس مكانة مصر الدولية والاقتصادية فى الشرق الأوسط، موضحاً أن انعقاد القمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد تتويجًا لمسيرة طويلة من النجاحات في مجال الإصلاح الاقتصادي، وبناء البنية التحتية، وتحقيق الاستقرار الذي جعل مصر مؤهلة لقيادة حوار اقتصادي عالمي بهذا الحجم.


وأضاف الجمل، في بيان له اليوم، أن اختيار القاهرة لعقد هذا الاجتماع الرسمي لأول مرة خارج نطاق الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، يُبرز الثقة الدولية في الدور المحوري الذي تلعبه مصر على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى أن هذه القمة تمثل فرصة استراتيجية للترويج للمناخ الاستثماري المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول المجموعة والتى تضم أقوي الاقتصادات العالمية، وذلك في ظل ما قامت به مصر من إصلاحات تشريعية وتطوير بيئة الأعمال وعمل مناطق اقتصادية بقناة السويس وغيرها من المحفزات الإستثمارية والتيسيرات الضريبة والجمركية للمستثمرين.

وأكد عضو مجلس الشيوخ ، أن مصر لم تكن مجرد مضيف لهذا الحدث العالمي، بل شاركت برسائل واضحة من خلال الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي ركزت على أهمية التعاون الدولي لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، ودعت إلى إيجاد آليات أكثر عدالة لدعم الدول النامية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين سلاسل الإمداد الغذائي عالميًا.


وأشار الجمل إلى أن القمة ناقشت ملفات بالغة الأهمية، في مقدمتها الأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وهي قضايا تتماشى مع رؤية الدولة المصرية في خطة التنمية الشاملة، منوهاً إلى كلمة السفير راجي الأتربي، ممثل مصر في القمة، والتي شدد فيها على أن تحقيق الأمن الغذائي العالمي يتطلب تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وإيجاد حلول مبتكرة تضمن وصول الغذاء إلى الدول الأكثر احتياجا، وهو ما يعكس التزام مصر بدعم القضايا الإنسانية والتنموية على مستوى العالم.


واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه، بالتأكيد على أن انعقاد قمة العشرين في القاهرة ليس مجرد حدث دبلوماسي، بل خطوة نوعية تؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها، ويضمن مصالح الشعوب النامية، ويفتح آفاقًا واسعة أمام فرص التعاون والاستثمار، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يخدم الأجيال القادمة.

العشرين مجموعة الشعرين قمة مجموعة العشرين البرلمان مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري

6-1 .. الاتحاد السكندري يفوز على بني مزار وديا

سباق "فويلتا إسبانيا"

مظاهرات ‏تربك سباق إسبانيا للدراجات.. ودعوات لاستبعاد فريق إسرائيلي

منتخب مصر للسباحة

وزير الرياضة يهنئ اتحاد السباحة على التتويج بلقب البطولة العربية بالمغرب

بالصور

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد