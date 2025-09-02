رئيس تجارية القليوبية: استضافة مصر لاجتماعات مجموعة العشرين يعكس مكانتها الدولية

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالنجاح الكبير الذي حققته الدولة المصرية في استضافة اجتماع مجموعة العشرين، مؤكدًا أن هذا الحدث التاريخي يمثل رسالة ثقة عالمية في الاقتصاد المصري، وفرصة استراتيجية غير مسبوقة لتعزيز موقع مصر على خريطة الاستثمار الدولي.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن استضافة مصر لاجتماع مجموعة العشرين لأول مرة خارج دول المجموعة، لم تكن خطوة بروتوكولية، بل تعكس مكانة مصر المتقدمة كدولة ذات تأثير حقيقي في ملفات الاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة.

وأضاف "الفيومي"، أن هذا الحدث يحمل دلالات قوية للمستثمرين في الداخل والخارج، ويؤكد أن مصر أصبحت بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي نُفذت خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن هذه الاستضافة يجب أن تُستثمر لتعزيز الترويج للمناطق الصناعية في المحافظات، وخاصة في إقليم الدلتا.

وشدد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية ربط نتائج هذا الحدث الدولي بخطط التنمية الاقتصادية في الأقاليم، بما يسهم في توفير فرص عمل وتحقيق نمو متوازن في مختلف المحافظات.

واختتم الفيومي بيانه أن هذا النجاح هو تتويج لجهود القيادة السياسية في تعزيز دور مصر إقليميًا ودوليًا، وعلينا الآن البناء عليه بخطوات عملية تضمن جذب الاستثمارات وتفعيل دور القطاع الخاص في قيادة التنمية.