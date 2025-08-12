قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعدام لشخصين والمؤبد لشقيقتهما في قضية ثأر بأسيوط
مفتي الجمهورية: ارحموا أهل غزة والتاريخ سيُخلد موقف مصر من القضية الفلسطينية
رئيس العربية للتصنيع: تجديد ثقة القيادة السياسية وسام فخر يضاعف مسؤوليتنا تجاه وطننا
متاحة الآن | سكن لكل المصريين 7 فرص جديدة وتعديلات في المشروعات .. اعرف التفاصيل
مدبولي: تعاون مصري أردني لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية
قمة مصرية – أوغندية في القاهرة.. شراكة أوسع وآفاق تعاون جديدة
تموين القاهرة: الأوكازيون ليس إجباريا.. ولا نتدخل في نسب الخصم
بعد إعلان بدء التقديم في أكتوبر.. المستفيدون من الوحدات البديلة للإيجار القديم
طب بالمرحلة الثالثة.. مفاجأة بتنسيق الشعبة العلمية نظام قديم
المفتي: غزة مرآة لنبض الفقه.. والذكاء الاصطناعي تحول لأداة قمع بيد الاحتلال
الوزير: ضم الصناعات المغذية للسيارات إلى قائمة الـ28 صناعة المستفيدة من الحزم الاستثمارية
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب بابوا شرقي إندونيسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غرفة القليوبية: الاقتصاد المصري امتص الصدمات والانهيارات العالمية في فترة قصيرة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

قال محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاقتصاد المصري استطاع أن يمتص الصدمات والانهيارات العالمية في فترة قصيرة، نتيجة السياسات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة مدبولي، وعلى رأسها تطبيق سعر الصرف المرن، الذي أدى إلى ارتفاع لم يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.

وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق استقرار نسبي رغم العديد من الصدمات الخارجية التي مر بها خلال السنوات الماضية، بما في ذلك فقدان 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس.

وأشار الفيومي إلى أن المؤسسات العالمية أشادت بأداء الاقتصاد المصري القوي، حيث أكد بنك ستاندرد تشارترد أن الاقتصاد المصري سيظل قويًا مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، ما يعزز تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، ويزيد الثقة في الجنيه المصري.

وتوقع تقرير صادر عن فيتش سوليوشنز  أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% في السنة المالية القادمة (2025-2026)، ويعزى هذا التفاؤل إلى خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في عام 2016، والتي عززت مرونة الاقتصاد.

وأكد الفيومي أن الحكومة قامت بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، تضمنت تحرير سعر الصرف، وإصلاح النظام الضريبي، وتحسين بيئة الأعمال، وتقليص الدعم الحكومي. وهذه الإصلاحات ساعدت في تحقيق استقرار في سوق العملات، وتعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في برنامج الإصلاح.

وتشير التقديرات إلى أن متوسط التضخم في السنة المالية 2026 سيصل إلى حوالي 11%، مع استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل. ورغم ذلك، يُعتقد أن التدابير السياسية الاستباقية التي اتخذتها مصر ستساهم في تجاوز هذه التحديات، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل.

الرعاية الصحية والغذاء والنقل قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل الإصلاحات الهيكلية السياسات الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 12-8-2025

ترشيحاتنا

محسن منصور مدير المسرح الحديث

فرقة المسرح الحديث تعود لنشاطها بعرضي سجن النسا وكازينو

أنغام

أنتي بطلة ومشوارك كان صعب .. أصالة تدعم أنغام فى محنتها الصحية l تفاصيل

إبراهيم خان

فى ذكراه.. قصة زواج إبراهيم خان من فنانة مشهورة

بالصور

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة
ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة
ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة
طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة
طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو.. 10 صور صادمة لـ جورجينا

بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو..10 صور صادمة لـ جورجينا
بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو..10 صور صادمة لـ جورجينا
بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو..10 صور صادمة لـ جورجينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد