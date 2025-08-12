غدًا.. تشييع جثمان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق

تقام غدًا الأربعاء مراسم صلاة الجنازة على جثمان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد أن وافته المنية اليوم عقب مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإنجازات.

وشغل الفقيد خلال مسيرته العديد من المناصب القيادية، وترك بصمات بارزة في تطوير منظومة التموين وتعزيز الأمن الغذائي، مما جعله واحدًا من أبرز الشخصيات الوطنية في العمل العام.

ومن المقرر أن يشارك في مراسم التشييع جمع من قيادات الدولة وزملاء الفقيد ومحبيه، لتوديعه إلى مثواه الأخير، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة له والصبر والسلوان لأسرته وذويه.