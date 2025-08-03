غرفة القليوبية التجارية: حجم الصناعات المغذية في مصر يبلغ نحو 20% من القطاع الصناعي

قال محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن التركيز على دعم الصناعات المغذية هو قطار التنمية الحقيقي للاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

وأكد “الفيومي” في تصريحات صحفية له اليوم، أن التركيز على الصناعات المغذية يمثل حجر الزاوية لتحقيق نهضة صناعية مستدامة.. وشدد على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي من خلال خطوات مدروسة تجمع بين تحسين سلاسل الإمداد، وتقليل القيود البيروقراطية، وتبني شراكات مع شركات عالمية لنقل التكنولوجيا والمعرفة.

وأكد "الفيومي" أن حجم الصناعات المغذية في مصر يتراوح بين 15 و20% من القطاع الصناعي، وتهدف الدولة إلى الوصول به إلى 35% بحلول عام 2030.

وشدّد على أن التركيز على الصناعات المغذية يمثل أولوية ضرورية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن هذا هو التوجه الحالي للدولة، وفقًا لما أعلنه وزير الاستثمار.

وطالب "الفيومي" بضرورة توفير حزمة حوافز تشجيعية، تشمل حوافز ضريبية وتأمينية وإجرائية، لدعم نمو الصناعات المغذية، خاصةً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى مساندة خاصة لتجاوز التحديات المالية التي قد تواجهها في البداية.

وأوضح أن تشجيع الاستثمار في الصناعات المغذية يؤدي إلى تخفيف وتقليل الطلب على الدولار لهذه الصناعات، كما سيزيد من المكون المحلي في الإنتاج المصري الذي يتم تصديره. وبالتالي، لن يتم تخفيف الطلب على الدولار فقط، بل سيتم زيادة الحصيلة الدولارية أيضًا.

