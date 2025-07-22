الفيومي: قانون الإيجار القديم به مواد لصالح المستأجرين محدودي الدخل

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيكون هناك مجموعة قليلة من المواد المتعلقة بقانون الإيجار القديم، سيكون عليها تعديلات، مشيرا إلى أن القانون له 30 يوما يراجعه الرئيس السيسي ويصدره.

وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه لو اعترض الرئيس السيسي وأعاده للبرلمان، سينعقد المجلس ويناقش اعتراضات الرئيس.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي يعطي توجيهاته دائما على ضرورة تطبيق العدل، مؤكدا أن قانون الإيجار القديم به مواد لصالح المستأجرين محدودي الدخل.