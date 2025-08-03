هل سيُطبق قانون الإيجار القديم تلك الأيام؟.. إسكان النواب تكشف

قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن موضوع قانون الإيجار القديم لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الرئيس لديه 30 يوما منذ إرسال القانون إليه.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» أن النص موجود في الدستور في المادة 123 والتي تنص على أنه 30 يوما منذ إرساله إلى الرئيس، لافتا إلى أننا أمامنا 10 أيام متبقية على الفترة التي يسمح بها الدستور.

وأشار إلى المادة 123 موضوعة على أنها سيناريو أنه من الممكن بعد 50 عاما يكون هناك خلاف بين مجلس النواب والرئيس في هذا التوقيت، لكن العلاقة بين مجلس النواب والرئيس السيسي قوية ومتميزة، والكل يقدر دوره.

لا خلاف بين المؤسسات

وأكد على أن الدولة المصرية دولة مؤسسات وقوية، ولا خلاف بين المؤسسات وبعضها، فالرئيس رئيس لكافة المصريين وهو رئيس الدولة طبقا للدستور.