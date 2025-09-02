برلمانية: استضافة مصر لاجتماعات مجموعة العشرين تعكس مكانتها الدولية

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن استضافة مصر لاجتماعات مجموعة العشرين تمثل خطوة استراتيجية تعكس الثقة المتزايدة من المجتمع الدولي في الدور المصري الفاعل والمؤثر في القضايا الاقتصادية والتنموية العالمية.

وأوضحت العسيلي في تصريحات صحفيه لها اليوم، أن هذه الاستضافة تبرز التزام مصر الراسخ بدعم أجندة التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على قضايا البلدان النامية، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، التي تعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية متعددة تتطلب تعاونًا دوليًا فعّالًا.

وأضافت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب أن مصر من خلال هذه الاستضافة، تؤكد دورها كجسر للتواصل بين دول الجنوب والدول المتقدمة، وتسعى لتقديم حلول واقعية ومستدامة للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، مثل التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا، والتغير المناخي، والأمن الغذائي، والتمويل المستدام.

وأشارت العسيلي إلى أن هذا الحدث يشكل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون الدولي على مستويات متعددة، ودفع أجندة السياسات الاقتصادية التي تحقق النمو الشامل والمستدام، مع التركيز على العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوات التنموية.

واختتمت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب تصريحها بالتأكيد على أن هذه الاستضافة التاريخية تضع مصر في قلب الأحداث الاقتصادية الدولية، مما يعزز مكانتها كقوة مؤثرة قادرة على المشاركة في صياغة القرارات التي تمس حياة ملايين البشر حول العالم.