قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر ترحب باعتزام بلجيكا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
وزير الصحة: حق العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ مكفول لكل مواطن دون أي شرط
أول تعليق من حماس اعتقال الاحتلال لرئيس بلدية الخليل
مدبولي: تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة التي تقدر بقيمة 7.5 مليار دولار
رئيس الوزراء: الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى 2030 تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
شاهد.. رجال الشرطة يوزعون حلوى المولد بالمستشفيات ودور الرعاية
أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر.. كام سعر كيلو البانيه؟
ماجدة خيرالله: فيلم الشاطر إضافة قوية لأمير كرارة - خاص
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة إثيوبيا.. شوبير يكشف التفاصيل
مصايف الإسكندرية: ضعف نسب الإشغال ورفع الرايات الحمراء بالعجمي
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة بسعر أقل .. الإفتاء تجيب
وفاة سيدة سقطت عليها بلكونة عقار في حدائق القبة| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عتمان: استضافة مصر لمجموعة العشرين رسالة ثقة دولية في دورنا الاقتصادي

النائب عادل مأمون عتمان
النائب عادل مأمون عتمان
حسن رضوان

أكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن استضافة جمهورية مصر العربية لاجتماعات مجموعة العشرين يعد حدثًا استثنائيًا على المستويين الإقليمي والدولي، لما تحمله من دلالات قوية تعكس الثقة المتزايدة للمجتمع الدولي في الدور المصري الفاعل والمؤثر في القضايا الاقتصادية والتنموية العالمية.

وقال عضو مجلس الشيوخ إنه ليس من قبيل الصدفة أن تستضيف مصر هذا الحدث المهم، ليس فقط لأنها الدولة العربية والأفريقية الأولى التي تستضيف اجتماعات المجموعة خارج دولة الرئاسة التقليدية، بل لأن ذلك يعبر عن اعتراف دولي واضح بإمكانات مصر القيادية وقدرتها على لعب دور محوري في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية.

وأوضح عادل عتمان أن استضافة مصر لهذا الاجتماع تبرز التزامها الراسخ بدعم أجندة التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على قضايا البلدان النامية، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، والتي تعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية متعددة تتطلب تعاونًا دوليًا فعّالًا.

وأضاف أن مصر، من خلال هذه الاستضافة، تؤكد دورها كجسر للتواصل بين دول الجنوب والدول المتقدمة، وتسعى لتقديم حلول واقعية ومستدامة للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، مثل التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا، والتغير المناخي، والأمن الغذائي، والتمويل المستدام.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذا الحدث يشكل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون الدولي على مستويات متعددة، ودفع أجندة السياسات الاقتصادية التي تحقق النمو الشامل والمستدام، مع التركيز على العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوات التنموية، فمصر تعي جيدًا أهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات العالمية، وتسعى إلى تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا.

ولفت إلى أن هذه الاستضافة التاريخية تضع مصر في قلب الأحداث الاقتصادية الدولية، ما يعزز مكانتها كقوة مؤثرة قادرة على المشاركة في صياغة القرارات التي تمس حياة ملايين البشر حول العالم. 

وأكد عادل مأمون عتمان أن نجاح هذه الاجتماعات يتطلب تكاتف الجهود بين الجميع، وحسن استثمار هذه المنصة لتحقيق نتائج عملية وملموسة تدعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحه، مؤكدا أن استضافة مصر لمجموعة العشرين ليست مجرد حدث سياسي أو اقتصادي عابر، بل هي رسالة واضحة بأن مصر باتت لاعبًا رئيسيًا على الساحة الدولية، وشريكًا موثوقًا به في رسم سياسات التنمية المستقبلية التي تخدم مصالح شعوبها وشعوب العالم أجمع.

النائب عادل مأمون عتمان مجلس الشيوخ حزب الجبهة الوطنية مجموعة العشرين المستويين الإقليمي والدولي مجتمع الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

63.8 %للآداب و 60.3 % للحقوق و 50.9 للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

منحة المولد النبوي2025

احصل على 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. خطوات التسجيل والرابط

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-9-2025

بـ«الملاية».. أجنبية في قبضة الأمن.. والسبب «دعارة» بالتجمع الأول

بـالملاية.. أجنبية في قبضة الأمن بسبب ممارسة الدعارة في التجمع

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

كماتشو

وفاة كامتشو أشهر لاعب جيم كوميدي على تيك توك

وزير الخارجية البلجيكي

بلجيكا تعلن اعترافها بفلسطين وتفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

ترشيحاتنا

أرشيفية

بنتعامل بالدولار بس| تفاصيل اعترافات 4 فتيات بتهمة ممارسة الرذيلة بالنزهة

أرشيفية

تربص لها بشرفة مسكنه| القصة الكاملة لإعدام نقاش بتهمة قتل شقيقته

جثة

وفاة أمين شرطة صعقا بالكهرباء أثناء إنقاذ راكب بمترو شبرا الخيمة

بالصور

تموين الشرقية يضبط 13 طن فحم وبخور ناموس ببلبيس

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر.. كام سعر كيلو البانيه؟

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

صحة سوهاج تغلق مركز حضانات غير مرخص وتضبط أدوية منتهية الصلاحية بساقلتة

العقاقير المضبوطة بسوهاج
العقاقير المضبوطة بسوهاج
العقاقير المضبوطة بسوهاج

هل غسل البيض قبل وضعه في الثلاجة يحميك أم يضرك.. خبير يكشف الحقيقة

هل يجب غسل البيض قبل وضعه في الثلاجة؟ خبير يحسم الجدل
هل يجب غسل البيض قبل وضعه في الثلاجة؟ خبير يحسم الجدل
هل يجب غسل البيض قبل وضعه في الثلاجة؟ خبير يحسم الجدل

فيديو

ماجدة خير الله

ماجدة خيرالله: فيلم الشاطر إضافة قوية لأمير كرارة - خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد