قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالقوة الضاربة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
مصرع شقيقين غرقا خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير الشرعية
وزير خارجية المالديف يشيد بالدور المصري للتوسط لوقف إطلاق النار بغزة.. فيديو
"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين
أسامة ربيع: ميرسك تعد من كبرى شركات الشحن والنقل البحري على مستوى العالم
استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بعد آخر انخفاض
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 30
الرئيس السيسي: مصر تتطلع لزيادة حجم استثمارات ميرسك العالمية في السوق المصري
دبلوماسي: نجاح المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ لن يتحقق إلا بضغط واشنطن
القومي للمرأة ووزارة العدل ينظمان اليوم التعريفي الأول لمناهضة جريمة ختان الإناث
رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18 أكتوبر 2025
وزيرة التعاون الدولي تشارك في إطلاق صندوق الثقة متعدد المانحين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة ركيزة أساسية للنهوض بالصناعة

محمود عصام، عضو مجلس النواب
محمود عصام، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أشاد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بقرار الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل وأحمد كجوك وزير المالية، بشأن استمرار مبادرة تمويل الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، والتي تتضمن إتاحة 90  مليار جنيه تسهيلات تمويلية بفائدة 15% خلال العام المالي الحالي.

 وأكد النائب محمود عصام في تصريحات له اليوم، أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بدعم الإنتاج المحلي وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمارات الجديدة وزيادة معدلات الإنتاج.

وأضاف، إن المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة تُعد من أهم أدوات دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المستثمرين والمصنعين على زيادة الطاقات الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي قائم على الإنتاج والتشغيل.

وشدد عصام على أن مضاعفة الطاقات الإنتاجية وتشجيع المصانع على العمل بكامل طاقاتها من شأنه إحداث طفرة حقيقية في معدلات التصدير تحقيقا لمستهدفات الحكومة للوصول بالصادرات إلى 140 مليار جنيه بحلول 2030.

وأشار إلى أن تحمل الخزانة العامة نحو ٨ مليارات جنيه فارق سعر الفائدة ضمن المبادرة يمثل رسالة واضحة من الحكومة على حرصها لتخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين، ودعم المصانع القائمة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية والأكثر قدرة على توفير فرص العمل للشباب.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لجهود الدولة في توسيع قاعدة الإنتاج الصناعي والزراعي، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات في بيئة عمل محفزة وتنافسية، مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية والحكومة في هذا الشأن، وأيضا دور الفريق كامل الوزير في تبني سياسات اقتصادية داعمة للإنتاج المحلي والتصنيع.

وأكد النائب محمود عصام أن المبادرات منخفضة التكلفة تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، داعيا إلى استمرار التنسيق بين الوزارات المعنية والقطاع المصرفي لضمان سرعة تنفيذ المبادرة ووصول التمويل إلى مستحقيه من المصنعين والمستثمرين الجادين.

محمود عصام مجلس النواب كامل الوزير الصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

جانب من الأعمال والاسحار التي عثر عليها بسوهاج

العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18-10-2025

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

ارشيفية

السعر 274 جنيها.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يشارك في الاحتفال بالعيد المئوي لكنيسة العذراء بالزيتون

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية

وزير الخارجية: نتطلع لتعزيز العلاقات الثنائية مع المالديف في المجالات المختلفة

مرشح بلا منافس.. كيف يتم احتساب نتيجة الانتخابات بدائرة حلايب وشلاتين؟

مرشح بلا منافس .. كيف يتم احتساب نتيجة الانتخابات بدائرة حلايب وشلاتين؟

بالصور

لذيذ وسهل التحضير .. تحضير البفتيك على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل البفتيك
طريقة عمل البفتيك
طريقة عمل البفتيك

كيت بلانشيت على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة لعرض فيلم father mother sister brother

كيت بلانشيت
كيت بلانشيت
كيت بلانشيت

بشهر النصر.. أفخم الماركات العالمية بمزاد جديد للسيارات ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

للستات والرجال .. عشبة منسية مفيدة للخصوبة ومشاكل الحيض

الخصوبة
الخصوبة
الخصوبة

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد