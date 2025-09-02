الإسكان: طرح محال وصيدلية بمدينتي بدر وحدائق أكتوبر وبيع أخرى بالعاشر والنوبارية الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة بدر طرح (۷) محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (۱۸م ۲ : ۳۷م۲) بالامتداد الشرقي بمنطقة ١٩٦ عمارة ( سوق العاملين بالعاصمة الادارية ) بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الإثنين 13/10/2025.

كما أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر طرح 10 محال تجارية بمساحات تتراوح بين ( ۱۳م ۲ : 27م2) بأنشطة مختلفة بسويقة منطقة الأولى بالرعاية بالمدينة ( بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة خمس سنوات ) بالمزاد العلني بجلستين يومي الأربعاء 1/10/2025، والخميس 2/10/2025.

وفي السياق ذاته، أعلن المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بيع ٨ محال تجارية بالمزاد العلني، وذلك بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وأعضاء لجنة المزايدة.

وفي مدينة النوبارية الجديدة، نظم جهاز المدينة برئاسة المهندس أحمد إبراهيم أنور، مزادا علنيا أسفر عن بيع 10 محال تجارية، بالإضافة إلى بيع 10 وحدات إدارية.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الجهاز إلى أنه قد تم أيضًا تخصيص صيدلية بالحي المتميز، والتي ستُعد إضافة هامة للمنظومة الصحية والخدمات المقدمة لسكان الحي، بما يعزز من مستوى الخدمات الحيوية المتاحة بالمدينة.