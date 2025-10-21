الحية: اتفاق شرم الشيخ سيصمد بدعم الإرادة الفلسطينية والرعاية الدولية

أكد خليل الحية القيادي في حركة حماس، أن اتفاق شرم الشيخ سيصمد ويستمر، مشددًا على أن التزام الأطراف الفلسطينية بتنفيذه ينبع من إرادة حقيقية في الحفاظ على ما تحقق.

وأضاف خلال حواره على قناة القاهرة الإخبارية أن الاتفاق يستند إلى دعم دولي واسع وضمانات قوية تم تقديمها خلال التظاهرة التي استضافتها مصر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور ومشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح القيادي في حركة حماس أن تلك الضمانات، إلى جانب الإرادة الفلسطينية في الالتزام، تمثل عوامل رئيسية لاستمرار الاتفاق واستقراره.

وأكد على أن ما تحقق في شرم الشيخ يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار ودعم جهود السلام في المنطقة.