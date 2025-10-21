البيت الأبيض: نائب ترامب يتوجه إلى إسرائيل لمتابعة جهود الإدارة الأمريكية بشأن اتفاق غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن البيت الأبيض، قال إن نائب ترامب توجه إلى إسرائيل لمتابعة جهود الإدارة الأمريكية بشأن اتفاق غزة.

وأعرب مسؤولون أمريكيون، عن قلقهم المتزايد من احتمالية قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتفكيك اتفاق السلام في غزة الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين بأن البيت الأبيض يسابق الزمن للحفاظ على اتفاق السلام في غزة، حيث يتوجه نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى إسرائيل لينضم إلى المبعوث الخاص لترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين كانا أساسيين في التوسط في الصفقة.

