أمير قطر: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة
فرنسا.. حالة من الإحباط بين السائحين بعد غلق متحف "اللوفر" إثر "سرقة القرن"
وزير دفاع باكستان: اتفاق وقف إطلاق النار مع أفغاستان سيظل ساريا ما لم يتم انتهاكه
الأمم المتحدة تشدد على ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ استمرار وقف إطلاق النار في غزة
من بينها المطار.. طائرات مسيرة تستهدف عدة مواقع استراتيجية داخل الخرطوم
دعاء ليلة الزفاف مكتوب.. كلمات ترزقك حياة زوجية سعيدة مباركة
منال عوض: تمويل 614 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بأكثر من 10 ملايين جنيه من صندوق التنمية المحلية
بعد إقراره نهائيا.. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
استئناف كروان مشاكل على حبسه عامين بتهمة سب إعلامية شهيرة.. في هذا الموعد
أيام تفصل العالم عن الحدث الثقافي الأكبر.. افتتاح المتحف المصري الكبير
جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر مواقع بالأراضي اللبنانية بزعم تبعيتها لحزب الله
مواعيد صرف مرتبات أكتوبر لديسمبر 2025 للعاملين بالدولة.. وتنبيه هام من وزارة المالية
أصل الحكاية

ارتفاع في درجات الحرارة.. طقس اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

ولاء خنيزي

تعتبر متابعة النشرات الجوية اليومية ضرورة لدى فئة كبيرة من المواطنين، إذ تساهم في تجنب العديد من المخاطر المحتملة سواء على الطرق أو أثناء ممارسة الأنشطة اليومية، كما تساعد المواطنين على اختيار الملابس المناسبة والتخطيط الجيد لأعمالهم، خاصة في فترات الانتقال بين الفصول التي تتغير فيها درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مثل فصل الخريف الذي يتسم بتقلب الأجواء بين البرودة صباحًا والحرارة نسبيًا نهارًا.

لذلك سنرصد خلال السطور التالية أهم ما جاء في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 21 اكتوبر 2025.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر طقس اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 في الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، وتبقى الأجواء معتدلة في الفترات الصباحية، بينما يسود طقس حار نسبيًا خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى

من المنتظر أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى نحو 32 درجة مئوية، مع نشاط خفيف في حركة الرياح ببعض المناطق، مما قد يخفف من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

شبورة مائية وتحذير لقائدي المركبات

أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى تكون شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خصوصًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

كما حذرت الهيئة من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، موضحة أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وهو ما يستدعي من قائدي المركبات توخي الحذر وتهدئة السرعة لضمان السلامة.

فرص ضعيفة للأمطار

ولفتت التوقعات إلى وجود فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية الغربية خلال فترات متقطعة من اليوم، مؤكدة أن هذه الأمطار لن تؤثر على سير الأنشطة اليومية للمواطنين.

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين

نصحت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، وارتداء ملابس خريفية مناسبة خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة التي تشهد ميلًا للبرودة، كما أشارت إلى استمرار تحسن الأجواء بشكل عام، مع استقرار نسبي في حالة الطقس على مختلف الأنحاء.

