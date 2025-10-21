خليل الحية: اتفاق شرم الشيخ خطوة حقيقية نحو إنهاء الحرب وتحقيق السلام

أكد خليل الحية، القيادي في حركة حماس ورئيس وفدها المفاوض، التزام الحركة الكامل باتفاق شرم الشيخ، مشددًا على أن الاتفاق يمثل خطوة حقيقية نحو إنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في قطاع غزة.

وقال الحية، خلال حواره على قناة القاهرة الإخبارية: «تحية لشعبنا الفلسطيني في كل مكان، وخاصة في غزة التي واجهت قصفًا عنيفًا، لكنها صمدت وثبتت رغم حمم الصواريخ والمتفجرات».

وأضاف أن الحرب انتهت ولم تعود، مؤكدًا أن حماس والفصائل الفلسطينية لديها يقين وتصميم على المضي قدمًا في تنفيذ بنود الاتفاق حتى نهايته، لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الأمن والكرامة.

وأكد على أن الإرادة القوية والتصميم الجاد كفيلان بتذليل العقبات وتحقيق التزامات الحركة كاملة وفقًا لما تم الاتفاق عليه.