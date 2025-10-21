البيت الأبيض يعلن تأجيل لقاء روبيو ولافروف

نقلت سي إن إن عن مسؤول في البيت الأبيض القول بأن الاجتماع المرتقب بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرجي لافروف تأجل مؤقتا.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجريا محادثة هاتفية لمناقشة خطوات تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني: "أجرى لافروف محادثة هاتفية مع روبيو، ودار نقاش بناء حول الخطوات الملموسة الممكنة لتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المحادثة الهاتفية التي جرت في 16 أكتوبر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

يأتي ذلك قبل أيام من انعقاد قمة بودابست بين بوتين وترامب لبحث وقف الحرب الأوكرانية.

وفي السياق ذاته، استقبل ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض الجمعة الماضية إلى أنه شعر بخيبة أمل بعد هذا اللقاء، بعدما طُلب منه فيه تقديم تنازلاتٍ لإنهاء الحرب وإلا سيواجه الدمار على يد روسيا.



كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن خيبة أمل كبيرة شعر بها زيلينسكي، بعد انتهاء لقائه مع ترامب، في البيت الأبيض،

وأوضحت الصحيفة نقلًا عن دبلوماسي أوروبي رفيع أن أن خيبة أمل زيلينسكي جاءت لعدما أدرك أن موقف واشنطن بات أكثر ميلًا نحو الرؤية الروسية في ما يتعلق بأزمة دونباس.