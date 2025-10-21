محمد عبد العظيم يسترجع ذكريات "100 وش": من أجمل أوقات عمري

نشر الفنان محمد عبد العظيم منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أعرب فيه عن اشتياقه لأيام تصوير مسلسل "بـ100 وش"، مؤكدًا أنها من أجمل الفترات التي مرّ بها في مشواره الفني.

وكتب عبد العظيم:"من أجمل أوقات عمري كانت وقت تصوير مسلسل ١٠٠ وش، وحشتوني يا عصابة."

في إشارة إلى فريق عمل المسلسل الذي كوّن ما يشبه "العصابة" في قصة المسلسل وأيضًا في روح العمل الجماعي خلف الكواليس.

المسلسل، الذي عرض في رمضان 2020، حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وشارك في بطولته نخبة من النجوم أبرزهم نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، شريف دسوقي، علا رشدي، وزينب غريب، إلى جانب محمد عبد العظيم.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنان مع المنشور، معبرين عن حبهم للمسلسل وحنينهم لتلك الأجواء، مطالبين بجزء ثانٍ يجمع "العصابة" من جديد.