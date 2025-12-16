رئيس مجلس القضاء الأعلى يترأس لجنة المناقشة والحكم على رسالة دكتوراة بـ حقوق المنصورة

ترأس القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لجنة مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث عبد الله صلاح إسحاق، المدرس المساعد بقسم القانون الجنائي بجامعة المنصورة.

جاءت الرسالة تحت عنوان "الدور الخّلاق لمحكمة النقض في الإجراءات الجنائية – دراسة مقارنة"، والتي بحثت في الدور الاجتهادي للمحكمة في تطوير قواعد الإجراءات الجنائية، وأثر مبادئها في تحقيق العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة.

وضمت لجنة المناقشة، القاضي الغايش (رئيساً)، و كلً من الأستاذ الدكتور غنام محمد غنام (أستاذ القانون الجنائي وعميد الكلية الأسبق)، والأستاذ الدكتور تامر محمد صالح (أستاذ القانون الجنائي ووكيل الكلية، (مشرفاً).

وأكد القاضي عاصم الغايش، أهمية الدراسات القانونية المتخصصة التي تتناول الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، ودورها في تطوير الفكر القانوني، مشيدًا بدور جامعة المنصورة وكلية الحقوق في تخريج أجيال من القانونيين والقضاة المتميزين، ودعم البحث العلمي الجاد الذي يخدم المجتمع ويعزز سيادة القانون.

وفي ختام المناقشة، أعلن القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، قرار اللجنة بمنح الباحث درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وأوصى بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها.

كما أكد على أهمية البحث العلمي المتخصص الذي يخدم القانون ويعزز سيادته.