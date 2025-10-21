انطلاق حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين بـانتخابات مجلس النواب.. بعد غد

تنطلق الحملات الدعائية الانتخابية للمترشحين بانتخابات مجلس النواب 2025، الخميس المقبل الموافق 23 أكتوبر 2025، والتي تعلن عنهم الهيئة الوطنية للانتخابات كمرشحين بالقائمة النهائية الرسمية، علي أن يتم نشر الأسماء بالجريدة الرسمية بعد انتهاء فترة التنازلات يوم 26 أكتوبر الجاري.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات، ومحظورات الدعاية، والتي يجب الالتزام فى الدعاية أثناء الانتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التى تصدرها الهيئة ويحظر بغرض الدعاية القيام بأى من الأعمال الآتية: التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين، تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.

كما حظرت استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية،

ومنعت استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.

كما حظرت تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وحظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة فى الدعاية، يحظر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا فى الدولة الاشتراك بأى صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.