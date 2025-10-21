مفتي الجمهورية يصل إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام

وصل فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، في مستهل زيارة رسمية تستغرق عدة أيام؛ تلبيةً لدعوة كريمة من فضيلة الشيخ أحمد فواز بن علي فاضل، المفتي الفيدرالي لدولة ماليزيا.

وكان في استقبال فضيلته لدى وصوله إلى مطار كوالالمبور الدولي، سعادة السفير، كريم السادات، السفير المصري لدى ماليزيا، وفضيلة الشيخ أحمد فواز بن علي فاضل، المفتي الفيدرالي لماليزيا، وعدد من أعضاء مجلس الشؤون الإسلامية الماليزي.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات المتميزة بين دار الإفتاء المصرية والمؤسسات الدينية الماليزية، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون في مجالات الإفتاء والتدريب وتبادل الخبرات، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي المعتدل وترسيخ قيم التعايش والسلام.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة لقاءات رسمية مع دولة رئيس الوزراء الماليزي وعدد من كبار المسؤولين والعلماء والمفتين، فضلًا عن عقد فعاليات علمية ومحاضرات مشتركة، في إطار دعم العلاقات الدينية والعلمية بين مصر وماليزيا.