أعلى قيمة 1000 جنيه ومنصة لحجز وحدات بديلة.. أخبار سارة من الإسكان بشأن الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم الجديد.. سعى حقيقي لتحقيق توازن عادل بين الحفاظ على حق السكن للمستأجر وحماية مصالح المالك، وهذا القانون يمثل خطوة حاسمة نحو معالجة أزمة طال انتظار حلها لعقود.

شروط التقديم على شقق بديلة للإيجار القديم

أكدت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي بصندوق الإسكان الاجتماعي، أن أخر إعلان لشقق الإسكان الاجتماعي، كان سعر الشقة 850 الف على، بأقساط على 20 سنة، مشيرة إلى أن أي شقة يتم طرحها في الإسكان الاجتماعي يكون مقدما عليها 10 أشخاص.

وقالت مي عبد الحميد، في تصريحات تليفزيوينة، أنه عند تخصيص شقة في قانون الإيجار القديم، على المنصة، سيكتب تنازل موثق في الشهر العقاري، عند التعاقد على الشقة.



وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن من يرغب في التقديم على شقق الإيجار القديم عبر المنصة، عليه أن يستوفي عدد من الشروط، أهمها "عقد الايجار الذي يثبت العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وبيان للمرافق للتأكد من ان المرافق باسم المستأجر، إضافة إلى مستندات الدخل، ولو كان على المعاش يكون هناك وثيقة من التأمينات.

أقصى سعر إيجار لوحدات إيجار قديم ألف جنيه

أكدت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي بصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الأجرة الجديدة في قانون الإيجار القديم، ستكون 250 جنيها مبدئيا حتى يتم عمل الحصر لمدة 3 شهور، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية ستقوم بعمل حصر للمناطق.

وقالت مي عبد الحميد، إن القيمة الإيجارية ستكون ما يقرب 20 ضعفا، مؤكدة أن اقصى سعر إيجار سيكون 1000 جنيه.

وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإسكان الاجتماعي، أن الفترة الانتقالية لقانون الايجار سيكون من 5 سنوات حتى 7 سنوات، مؤكدة أن المواطن يمكنه التقديم على المنصة في التقديم على شقة بديلة، خاصة أنه إذا كان غير قادر على دفع القيمة الايجارية بعد انتهاء المدة

منصة متخصصة لحجز وحدات بديلة للإيجار القديم



أكدت عبد الحميد، ، أن المنصة المخصصة لحجز وحدات الإيجار، ستكون جاهزة بعد أول شهر من تطبيق القرار، مشيرة إلى أنه متوقع أن تكون المنصة تعمل بداية من أكتوبر القادم.

وقالت : عملنا برنامج إسكان اجتماعي، ونجحنا في تجاوز المليون وحدة، وهناك انماط اسكان متوسط حتى الاسكان الفاخر وهناك اراضي سيتم طرحها ببرامج الإسكان الإجتماعي



وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإسكان الإجتماعي، أن الدخل والحالة الاجتماعية هو من يحدد الأولويات في حجز وإحتيار شقق الايجار القديم، مؤكدة أنه سيتم طرح وحدات داخل المحافظات حتى داخل محافظة القاهرة، إضافة للمدن الجديدة.