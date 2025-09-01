عقد الإيجار وبيان بالمرافق.. مي عبد الحميد تكشف أهم الشروط للتقديم على شقق بديلة الإيجار القديم

أكدت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي بصندوق الإسكان الاجتماعي، أن أخر إعلان لشقق الإسكان الاجتماعي، كان سعر الشقة 850 الف على، بأقساط على 20 سنة، مشيرة إلى أن أي شقة يتم طرحها في الإسكان الاجتماعي يكون مقدما عليها 10 أشخاص.

وقالت مي عبد الحميد، خلال لقاء لها لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه عند تخصيص شقة في قانون الإيجار القديم، على المنصة، سيكتب تنازل موثق في الشهر العقاري، عند التعاقد على الشقة



وتابعت الرئيس التنفيذي بصندوق الإسكان الاجتماعي، أن من يرغب في التقديم على شقق الإيجار القديم عبر المنصة، عليه أن يستوفي عدد من الشروط، أهمها "عقد الايجار الذي يثبت العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وبيان للمرافق للتأكد من ان المرافق باسم المستأجر، إضافة إلى مستندات الدخل، ولو كان على المعاش يكون هناك وثيقة من التأمينات.