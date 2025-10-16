وفاة القمص باخوميوس الصموئيلي وكيل دير الأنبا صموئيل المعترف | صور

توفي، اليوم، الأب القمص باخوميوس الصموئيلي، وكيل دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، بعد حياة رهبانية مليئة بالطاعة والخدمة والمحبة.

ويتقدّم نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وأسرتا المركز الثقافي وقناة ME Sat، بخالص العزاء إلى نيافة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس الدير، وإلى مجمع رهبانه، طالبين من الله أن يُنيح روحه الطاهرة في فردوس النعيم، وأن يمنح التعزية لكل محبيه وأولاده الروحيين.

وقد عُرف الأب الراحل بمحبة الجميع له، وبدوره الرعوي المخلص داخل الدير، حيث خدم كوكيل للدير لسنوات طويلة بتواضع ووداعة.



