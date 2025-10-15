زيارة رعوية لنيافة الأنبا إيلاريون لكنائس قطاع النوبارية

شهدت إيبارشية البحيرة، نشاطًا رعويًا مكثفًا لنيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية، حيث زار نيافته عددًا من كنائس قطاع النوبارية.

رسامة شمامسة

بدأ نيافته جولته بصلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والثلاث مقارات القديسين بمنطقة البستان بالنوبارية، وعقب صلاة الصلح صلى الإلهي صلى نيافته صلوات رسامة ٥١ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس(مرتل)، و٢٢ آخرين شمامسة في رتبة أغنسطس(قارئ)، وذلك للخدمة بذات الكنيسة.

وعقب انتهاء القداس الإلهي، تفقد نيافته الكنيسة ذاتها ومبانيها، وكنيسة رؤساء الملائكة الأطهار، ومبني الخدمات.

استكمل نيافته جولته بزيارة تفقدية لبعض الكنائس والخدمات المجاور للكنيسة بمدينة النوبارية، فشملت الزيارة كنيسة الرسولين بطرس وبولس والمقر التابع للكنيسة بالحي الثاني بمدينة النوبارية الجديدة، كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالحي الأول بمدينة النوبارية، كنيسة السيدة العذراء والأنبا توماس السائح بقرية أدم بالنوبارية، وكذلك مدافن قرية أدم التابعة للكنيسة، إلى جانب زيارة كنيسة القوي أنبا موسى والشهيدة دميانة بقرية عبد الوهاب.

وأُختتمت هذه الجولة الرعوية بزيارة كنيسة أبي سيفين بقرية الشجاعة بمدينة النوبارية.