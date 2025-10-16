قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد أول قطار فيلارو فائق السرعة.. والرئيس السيسي يتفقده بمعرض النقل أول نوفمبر| صور
مختار نوح: الرئيس السيسي نجح في كشف الإخوان أمام الشعب
المواد البترولية : زيادة مرتقبة في أسعار البنزين بين 1.5 و2.5 جنيه للتر
مصطفى شلبي يتنازل عن 50% من مستحقاته لـ الزمالك
بسبب الغياب.. فصل 173 طالب بمدارس العمرانية و55 بالدقي و60 بالهرم
مختار نوح: تظاهرات الإخوان أمام السفارات المصرية مؤامرة على مصر بدعم من الكيان الصهيوني
زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة
كيف يدعم القانون الجديد فلسفة الدستور في ضمان الحق في الدفاع؟
الخطيب: منشآت الأهلي تعكس هوية تاريخية.. وحققنا طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية
100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي
إلهام شاهين تكشف مفاجأة عن موسم رمضان 2026
ننشر أسماء قائمة مرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعزيز السلامة.. سلطة الطيران توقع بروتوكول تعاون مع الإدارة المركزية للحوادث

سلطة الطيران المصري
سلطة الطيران المصري
نورهان خفاجي

شهد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني والإدارة المركزية لحوادث الطيران، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، وذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني المستمرة للارتقاء بمنظومة السلامة الجوية وتطوير الأداء المؤسسي بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية.

وقّع البروتوكول كلٌّ من الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار رامي منصور رئيس الإدارة المركزية لحوادث الطيران، بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهات التابعة لها.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي بين الجانبين في مختلف مجالات سلامة الطيران المدني، وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات السلامة الجوية، ويعزز التزام الدولة المصرية بمتطلبات اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الطيران المدني المصري بما يتواكب مع أحدث الممارسات العالمية في مجال السلامة الجوية، مشيرًا إلى أن دعم وتفعيل أوجه التعاون والتكامل بين الجهات التابعة للوزارة يمثل ركيزة أساسية لضمان التشغيل الآمن والفعّال لمنظومة الطيران المدني.

وأضاف الحفني أن وزارة الطيران المدني تولي ملف السلامة الجوية اهتمامًا بالغًا باعتباره أحد أهم عناصر الثقة في صناعة النقل الجوي على المستويين المحلي والدولي، مؤكدًا استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات العاملين وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة وفق أحدث المعايير الدولية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة في هذا المجال الحيوي.

واختتم وزير الطيران المدني بتأكيده أن هذا البروتوكول يُعد خطوة جديدة نحو مزيد من التكامل المؤسسي والتعاون الفني داخل القطاع، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية نحو نظام طيران  آمن ومستدام يواكب التطورات العالمية ويعكس المكانة الرائدة لمصر في مجال الطيران المدني.

سامح الحفني وزير الطيران حوادث الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

صاحب واقعة السقوط من الاتوبيس

صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا

عملية جراحية دقيقة لنتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي

عملية جراحية دقيقة لـ نتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي فى إسرائيل

الأهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وايجل نوار .. وموعد المواجهة

ترشيحاتنا

منتخب المغرب للشباب

موعد مباراة منتخب المغرب للشباب مع الأرجنتين في نهائي كأس العالم بتشيلي

محمود الخطيب وياسين منصور

الخطيب: الأهلي يؤدي دورًا رياضيًا ومجتمعيًا متكاملًا

شرين رضا

شيرين رضا تخطف الانظار باطلالة جريئة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

بالصور

برنسيس .. شاهد إطلالة ليلى علوي في مهرجان الجونة

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لي لي تقدم فقرة استثنائية بحفل افتتاح مهرجان الجونة

لي لي
لي لي
لي لي

100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

مهرجان الجونة يحتفي بالفنانين الراحلين بحفل الافتتاح

الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي

فيديو

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد