حرب تجويع..مدبولي: جهود مصرية مكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
استمرار فتح باب التسجيل في مبادرتي براعم وأشبال مصر الرقمية لطلاب المدارس
طبيب امتياز يكشف كواليس الإعتداء عليه بمشرط داخل مستشفى سيد جلال الجامعي
مدبولي: نرفض النهج الأحادي في إدارة المجاري المائية والأنهار العابرة للحدود
نيابة مطروح تصدر قرارات جديدة بحق سائق القطار والمساعد والفنيين
رئيس الوزراء: الشعب الفلسطيني الشقيق يواجه كافة أشكال القتل والترويع والتجويع
مصرع 3 وإصابة 103 أشخاص.. تفاصيل التحقيقات مع سائق قطار الضبعة و6 فنيين
حزينة عشان مش جنبه.. ميار الببلاوى تروي تطورات حالة زوجها بعد إصابته بجلطة.. خاص
رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع
صندوق حماية البيئة يدعم التحضير لاستضافة مصر مؤتمر اتفاقية حماية البحر المتوسط
بروتوكول بين مصر والسعودية لدعم جهود الأمن البحرى .. صور
وزير المالية: نستهدف توفير الغذاء إلى 65 مليون مواطن ببطاقات التموين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بعد تطبيق قانون الإيجار القديم.. شروط الحصول على شقة بديلة

قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم
رشا عوني

مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم.. ارتفعت معدلات البحث عن شروط الحصول على شقة سكنية بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم، وذلك بعد إعلان رسمي من الحكومة عن آليات توفير وحدات بديلة مع تطبيق القانون. 

 

تخصيص وحدات بديلة إيجار وتمليك 

ينص قانون الإيجار القديم على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، ايجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.

بقسط 1000 جنيه في الشهر.. طرح شقق الإيجار التمليكي 2025 | وظيفتك
وحدات بديلة

أنظمة التخصيص

وتتنوع أنظمة التخصيص في الواحدات بين : 

  • الإيجار العادي
  • الإيجار المنتهي بالتمليك
  • التمليك عن طريق التمويل العقاري
  • التمليك بالسداد النقدي
  • التمليك بالأقساط وفق شروط الإعلانات

شروط الحصول على وحدة سكنية في قانون الإيجار القديم

1-أن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً

2-أن يكون مستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار، وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١

3-أن يكون مُقيمًا فعلياً بالوحدة المُؤجرة

4- ألا يكون قد ثبت أنه ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر


- ألا يكون مالكاً لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وقت العمل بأحكام القانون رقم (١٦٤) لسنة ۲۰۲٥ المُشار اليه،


5- أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المُؤجرة التي سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وبذات المحافظة

6- التزام طالب التخصيص بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المُؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة على أن يكون موثقاً بالشهر العقاري.

قانون الايجار القديم 

طريقة التقديم على وحدة سكنية بديلة في قانون الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم مُدة وآلية تقديم طلبات التخصيص للحصول على وحدة بديلة، وهي:

١- أن يكون تقديم طلبات التخصيص على المنصة الإلكترونية الموحدة المنشأة لغرض تخصيص الوحدات وفقا لأحكام هذا القرار


٢- أن يتم التقديم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذه المنصة الالكترونية


٣- إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب

 4- استكمال المستندات عند الحاجة، وتحديد المستندات المطلوبة وهي :


- المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية

  • ما يفيد دخل الأسرة
  • تقديم المستندات التي تفيد استمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية
  • تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي
  •  شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي بالنسبة لذوي الإعاقة.
1000 جنيه في الشهر.. طرح شقق الإيجار التمليكي 2025 في هذا الموعد
شروط الحصول على وحدات بديلة

طريقة التقديم لكبار السن 

أما بالنسبة لكبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم، سمح مشروع القرار بتقديم الطلبات ورقياً عبر مكاتب البريد في مختلف المحافظات، لتسهيل الإجراءات على الفئات غير القادرة على التعامل الإلكتروني.
 

قانون الايجار القديم بدء تطبيق قانون الايجار القديم شروط الحصول على شقة بديلة تعديلات قانون الايجار القديم عقود الايجار القديم

