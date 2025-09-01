المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان يتابع مبادرة بيتك في مصر بمرحلتيها الأولى والثانية

في إطار متابعة وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمبادرة "بيتك في مصر" للمصريين في الخارج بمرحلتيها الأولى والثانية .

وزير الإسكان يسلم عددا من عقود وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين أعلى قيمة 1000 جنيه ومنصة لحجز وحدات بديلة.. أخبار سارة من الإسكان بشأن الإيجار القديم أسامة ربيع ووزير الإسكان يبحثان إمكانية إنشاء محطات لتحلية المياه بمدن القناة وزير الإسكان ومحافظ الإسماعيلية يتابعان عددا من ملفات العمل المشتركة

قام المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمتابعة سير العمل بالمبادرة ووجه القائمين على المبادرة بأهمية التواصل مع المتقدمين لحجز الوحدات وحل كافة المشكلات التي قد تواجه بعض الراغبين في حجز الوحدات، وأكد على أهمية الرد على الإستفسارات والشكاوى من خلال إنشاء وحدة خاصة لخدمة المواطنين للتواصل مع كافة العملاء بطرق سريعة وميسرة، حيث تم تخصيص رقم هاتف للتواصل مع مسئولي المبادرة لضمان سرعة الرد والإستجابة مع تلقي الرسائل على تطبيق الـ WhatsApp على رقم (01281999929( وكذلك عبر الخط الساخن للوزارة على رقم (19010(، مع إمكانية تلقي الشكاوى والإستفسارات من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]).

وأكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان على إتخاذ عدد من الإجراءات إستجابة لمطالب المتقدمين للحجز وتتمثل في زيادة مدة إستكمال السداد للوحدات السكنية لتكون حتى 30/9/2025 ، مع مراعاة ظروف بعض المتقدمين لحجز الوحدات نظراً لسفرهم الى الخارج من خلال إرسال إيميلات لهم عبر البريد الإلكتروني لإختيار بدائل طرق السداد المختلفة ، والإستجابة لرغبات بعض المتقدمين للحجز في تنوع الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية لتناسب جميع الفئات (متوسط – فوق متوسط – فاخر) بمدن مختلفة تشمل محافظات الصعيد.

