قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان: تشغيل تجريبي لكوبري محمد نجيب ضمن أعمال توسعة كورنيش الإسكندرية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء التشغيل التجريبى لكوبري “محمد نجيب” العلوي للسيارات بطول “600م” بعرض ثلاث حارات مرورية للاتجاه القادم من المنشية في اتجاه المنتزه ضمن أعمال مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية من المنتزه حتى فندق المحروسة بطول حوالي 5 كم.

وأوضح أن ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية خلال شهر يوليو الماضي لتفقد المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.

وفي الإطار نفسه، قام اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، يرافقه اللواء طارق كمال موافي، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي الأوسط، بتفقد التشغيل التجريبى لكوبري “محمد نجيب”، والذي سيسهم في القضاء على مشكلة الاختناقات المرورية بمنطقة سيدي بشر وزيادة السيولة المرورية على الكورنيش، وذلك لحين الانتهاء من أعمال فواصل التمدد الإنشائية، إلى جانب استكمال أعمال نقل الحركة المرورية من إشارة سيدي بشر إلى شارع خالد بن الوليد للمرور أسفل الكوبري، تمهيدًا لإلغاء إشارة سيدي بشر والقضاء على التكدس المروري بهذه المنطقة.

وصرح اللواء محمود نصار، بأن أعمال مشروع توسعة الكورنيش من المنتزه للمحروسة اشتملت على تنفيذ أعمال الحماية البحرية لحماية الكورنيش، وكذا الأسوار والبوابات بإجمالي 17 بوابة للدخول والخروج على امتداد المشروع ومداخل الشواطئ، ودورات المياه وملحقاتها، وأعمال الأرصفة والإنترلوك والأسفلت لكامل مسار التوسعة، وكذا تنفيذ 3 أنفاق للمشاة على كامل مسار المشروع (1) إنشاء جديد، بالإضافة إلى 2 نفق تم رفع كفاءتهما واستكمال الجهة الشمالية للأنفاق بعد التوسعة، بالإضافة إلى كوبري محمد نجيب.

وأضاف أنه من المقرر البدء في تنفيذ المرحلة الأخيرة من أعمال توسعة كورنيش الإسكندرية منتصف شهر سبتمبر القادم، على أن يتم الانتهاء من المشروع بنهاية شهر دسيمبر 2025.

كما قام اللواء أركان حرب مهندس محمود نصار، بتفقد أعمال تنفيذ إنشاء كوبرى محور السادات على مستويين لربط شارع السادات (45) بالطريق الساحلى الدولى عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن تنفيذ كوبري محور السادات يأتي في إطار مخطط تطوير منطقة شرق الإسكندرية، نظراً لكون شارع السادات (45) هو أحد أهم المحاور المرورية بالإسكندرية ويربط المدينة بالطريق الدولى الساحلى والطريق الزراعى عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل ومحور المحمودية، ويعتبر المدخل الرئيسى لشرق مدينة الإسكندرية وطريق الكورنيش.

ويهدف المشروع إلى استيعاب أحجام المرور المضافة على الشارع فى الاتجاهين، وتقليل أزمنة الرحلات بين الطريق الزراعي والطريق الدولي الساحلي جنوب مدينة الإسكندرية وشرق وغرب المدينة.

ويعظم المشروع الاستفادة من نفق وكبارى السادات للسيارات والمشاة بمنطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات مع طريق الكورنيش التى قام بتنفيذها الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي الأوسط وتم افتتاحها رئاسياً.

ووجه اللواء أركان حرب مهندس محمود نصار، بدفع العمل بالمشروع والانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة.

وذكر اللواء مهندس طارق موافي، أن كوبري محور السادات على مستويين بإجمالي أطوال حوالي 2,2 كم، 3 حارات مرورية بكل اتجاه (مستوى)، المستوى الأول يربط بين شارع السادات في اتجاه الطريق الدولي الساحلي، والمستوى العلوي يربط من الطريق الدولي الساحلي إلى شارع السادات مع الربط في اتجاه ميدان الساعة، ومن المنتظر الانتهاء من التنفيذ في ديسمبر 2025.

الإسكندرية الإسكان وزير الإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

قمة العشرين

تعزيز الحضور في دوائر صنع القرار العالمي .. مصر تصنع التاريخ باستضافة أول اجتماع لمجموعة العشرين في القاهرة

القمح

كييف تخنق الخرطوم .. قمح أوكرانيا يتحول لسلاح في معركة النفوذ

خبير: مشاركة مصر في قمة العشرين منصة لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات

علي الإدريسي: مشاركة مصر في قمة العشرين منصة لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات

بالصور

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد