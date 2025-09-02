قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
أصل الحكاية

الإسكان حسمت الأمر.. هل يحصل مستأجرو الإيجار القديم على شقق بمساحات أصغر؟

الإيجار القديم
الإيجار القديم
أحمد أيمن

هل حددت وزارة الإسكان مساحات الوحدات السكنية الخاصة بالمستفيدين من الإيجار القديم؟ أثار هذا التساؤل حالة من الجدل والقلق خلال الساعات القليلة الماضية.

ويبحث الملايين من مستأجري الإيجار القديم عن الإجابة عن هذا التساؤل قبل التقديم على المنصة الخاصة بالشقق البديلة للإيجار القديم خوفا من منحهم شقق بمساحات أصغر من شقق الإسكان الاجتماعى.

تعديلات قانون الإيجار القديم 

تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.

كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا. 

وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.

أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.

مساحات شقق الإيجار القديم 

نفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن تكون قد تم تحديد مساحات الوحدات السكنية التي سيتم تقديمها للمستفيدين من قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن "هناك وحدات داخل القاهرة وأخرى في المدن الجديدة بشكل احتياطي".

وأضافت عبد الحميد، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الوحدات المطروحة في المدن الجديدة تتميز بتوافر الخدمات، والمساحات الخضراء، إلى جانب مستوى حياة أفضل وجودة معيشية مرتفعة تقدم للمواطنين.

وتابعت: "إحنا مش عايزين حد يقلق، إحنا عايزين الناس تسجل على المنصة، وإحنا هانمشي معاه خطوة بخطوة، وهاندّيه فرصة للتظلم، وبعدها سيتم تحديد الأولويات".

وأكدت عبد الحميد أن كل الحالات سيتم دراستها بدقة في إطار عملية الحصر، مشددة على أن "أي حد هايعوز شقة هنوفرها بمساحات وأنماط مختلفة"، بما يتماشى مع الاحتياجات المختلفة للمواطنين.

جدير بالذكر أن مساحات شقق الإسكان الاجتماعي تتراوح بين 75 مترًا مربعًا و90 مترًا مربعًا للوحدات المخصصة لمحدودي الدخل، بينما تصل مساحات شقق متوسطي الدخل في بعض الإعلانات إلى 127 مترًا مربعًا تقريبًا، مع وجود وحدات بمساحات أكبر في مشروعات أخرى مثل "سكن مصر" و"جنة". 

تتكون الشقق غالباً من غرفتي نوم وصالة في المساحات الأصغر (75 مترًا)، وثلاث غرف في المساحات الأكبر (90 مترًا).

