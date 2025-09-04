قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإسكان: تخصيص 568 قطعة لمن تم توفيق أوضاعهم بمنطقة الرابية في الشروق

أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تخصيص 568 قطعة أرض بمنطقه الرابية بمدينة الشروق بالقرعة العلنية اليدوية الحادية عشر لتسكين المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم طبقًا للمخططات التفصيلية المعتمدة بمنطقة "الرابية" بالمدينة. 

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي، ودفع إجراءات التقنين لزيادة معدلات التنمية بالمناطق المضافة لعدد من المدن الجديدة، لافتا إلى أن القرعة الـ11 أجريت للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعهم بها بمنطقة الرابية بمدينةالشروق.

بدوره، أوضح المهندس بسام محمد فضل "رئيس جهاز مدينة الشروق"، أنه تم إجراء القرعة بحضور المحاسب إيهاب المركب، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية ومسئولى الهيئة، وتم تخصيص قطع أراض بمنطقة "الرابية"، وهي- 219 قطعة للشريحة مساحة 209 أمتار، و 202 قطعة للشريحة مساحة 276مترا، و 70 قطعة للشريحة مساحة 400متر، و60 قطعة للشريحة مساحة 500م²، و 15 قطعة للشريحة مساحة 600م، و2 قطعة للشريحة مساحة 800متر. 

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم استقبال المواطنين بداية من الساعة العاشرة صباحًا لإجراء عملية تسجيل الحضور، وتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا للبدء في إجراء القرعة العلنية بحضور مسؤولي الهيئة، و تم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد.

