إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ الأقصر يتفقد مشروعات الإسكان الاجتماعي بالطود ويشدد على سرعة التجهيز للتسليم قريبا

شمس يونس

قام المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بجولة تفقدية لمركز ومدينة الطود، اليوم الخميس، لمتابعة مشروع العمارات السكنية للإسكان الاجتماعي التي قاربت على التسليم لحاجزيها.

وتفقد محافظ الأقصر خمس عمارات سيتم تسليمها كمرحلة أولى، حيث تابع أعمال المرافق والتشجير حولها، مؤكداً على أهمية الانتهاء من تجهيز العقود قبل تسليم الوحدات لمستحقيها.

كما شدد على رئيس مدينة الطود بضرورة طرح المحال التجارية المجاورة لتلك العمارات لخلق مجتمع خدمي وتجاري متكامل يخدم الأهالي.

ووجّه المحافظ بسرعة استكمال أعمال الطلاء لأعمدة الكهرباء، والتشجير والتجميل أمام العمارات بما يليق بالمظهر الحضاري للمدينة.

وأكد المهندس عبد المطلب عمارة أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمشروعات الإسكان الاجتماعي لتوفير سكن كريم للمواطنين، مشدداً على أن الهدف هو تسليم الوحدات كاملة الخدمات بما يحقق حياة كريمة للأسر المستفيدة.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة، والمهندسة رقية حماد مدير الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة إلهام شباني مدير مديرية الطرق، وهدية ثابت مدير إدارة النظافة والتجميل بالمحافظة، وأحمد حسن رئيس مدينة الطود، والمهندس حسني منصور ممثل رئيس قطاعات شركة وادي النيل بشمال وجنوب الصعيد.

الاقصر اخبار الاقصر محافظ الاقصر

