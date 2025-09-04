قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز قراءة الفاتحة بعد السورة القصيرة في الصلاة؟ .. أمين الفتوى يجيب

تكبيرة الإحرام
تكبيرة الإحرام
عبد الرحمن محمد

بين الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قراءة الفاتحة تُعد ركنًا أساسيًا من أركان الصلاة عند جمهور العلماء، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، موضحًا أنه إذا نسيها المصلي ثم تذكرها وقرأها بعد السورة وهو لا يزال قائمًا قبل الركوع، فصلاته صحيحة ولا يلزمه الإعادة لأنه قد أتى بالركن في موضعه.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال تصريحات تلفزيونية، أن الصلاة قائمة على أركان وسنن، فالركن لا يجوز تجاوزه دون الإتيان به، بينما السنن يمكن أن تجبر بسجدتي السهو أو يعفى عنها في حال النسيان.

وأضاف أن من تجاوز الركن ونزل إلى الركوع أو السجود دون أن يقرأ الفاتحة، فإن الركعة تعتبر لاغية ويجب عليه إعادتها مباشرة، مشددًا على أن ترتيب الأركان في الصلاة له أهمية قصوى، وأن ترك ركن والانتقال إلى غيره دون تداركه يستوجب إعادة الركعة كاملة.

كما أكد أن قراءة السورة بعد الفاتحة تُعد سنة وليست ركنًا، وبالتالي فإن تدارك قراءة الفاتحة بعد السورة لا يترتب عليه بطلان الصلاة، إذ إن الركن أُدي قبل الانتقال إلى الركوع، والصلاة تظل صحيحة بلا خلل.

هل يشترط النية قبل صلاة النوافل 

تعد صلاة النوافل من السنن التي أوصى الإسلام بالحرص عليها لما تحمله من فضل عظيم، فهي سبيل للتقرب من الله تعالى وتمحو الذنوب وتعالج النقص الذي قد يقع في أداء الفريضة، ومع ذلك يظل التساؤل قائمًا: هل يشترط وجود نية معينة قبل أداء النوافل؟

الدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، يوضح أن النية تُعد ركنًا من أركان الصلاة أو شرطًا من شروطها، فلا تصح الصلاة إلا بها، إلا أن موضع الاختلاف يكمن في حكم النية الخاصة بصلاة النوافل.

الحنفية قالوا: لا يشترط تعيين صلاة النافلة سواء كانت من السنن أو غيرها، بل يكفي أن ينوي المصلي مطلق الصلاة، إلا أن الأولى والأحوط في السنن أن ينوي المصلي متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الأحوط في صلاة التراويح أن ينوي التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل، وإذا وجد المصلي جماعة يصلون ولم يعلم إن كانوا في صلاة التراويح أو في صلاة الفرض وأراد أن يصلي معهم، فليجعل نيته لصلاة الفرض، فإن تبين أنهم في صلاة الفرض أجزأه، وإن تبين أنهم في التراويح انعقدت صلاته نافلة.


 

قراءة الفاتحة حكم من ينسى قراءة الفاتحة الصلاة دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

ترشيحاتنا

السكر

استخدم هذا الزيت لعلاج السكر ومقاومة الأنسولين

السهر

3 مخاطر غير متوقعة لـ السهر على الصحة

لانشون

قبل المدارس.. طريقة تحضير لانشون فراخ

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد