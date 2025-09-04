قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

حكم صيام المولد النبوي.. الإفتاء توضح

حكم صيام المولد النبوي
حكم صيام المولد النبوي

حكم صيام المولد النبوي الشريف؟.. صيام المولد النبوي الشريف يعد أمرا مشروعا، وفعلا حسنا، وهو من شكر المنعم على إنعامه، والمحسن على إحسانه، وهو أيضا اقتداء وتأسٍ بأصل فعل النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- حيث كان يخص يوم الإثنين وهو يوم مولده الشريف بالصيام.، فالنبي- صلى الله عليه وسلم- كان يصوم يوم مولده الشريف.
 

حكم صيام المولد النبوي الشريف

قالت دار الإفتاء المصرية، إن يوم مولد النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- هو يوم عظيم أكرم الله به البشرية بولادة خير الخلق، مما يجعله يومًا يستحق التعبير عن الشكر لله- تعالى- من خلال الطاعات والقربات، ومن بينها الصيام الذي يعد من أفضل العبادات. 

وأضافت أن إظهار الفرح والسعادة بمولد النبي الكريم هو تعبير عن الاعتزاز بهذه النعمة العظيمة، ففرحة المؤمن بمولده- صلى الله عليه وسلم- أعظم من أي فرحة أخرى.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن صيام يوم المولد النبوي الشريف هو عمل مشروع وحسن، حيث يعد من شكر الله على نعمه، كما أنه اتباع لسنة النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- الذي كان يصوم يوم الإثنين، وهو اليوم الذي وُلد فيه.

هل صام النبي يوم مولده؟

قالت دار الإفتاء المصرية، أن النبي محمد- صلى الله عليه وآله وسلم- احتفل بذكرى مولده الشريف بالصيام؛ فقد سُئِل عن صوم يوم الإثنين، فقال: «ذاكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه» أخرجه مسلم.


حكم صيام يوم المولد النبوي

قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، ان صيام يوم المولد النبوي، ليس ببدعة، لكن بعض العلماء قالوا إن مولد النبي- صلى الله عليه وسلم-، يوم عيد، شرف بميلاد أشرف الخلق جميعا.

وقال «وسام»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردا على سؤال: "ما حكم صيام يوم المولد النبوي؟"، إن شرف الأيام بشرف الأحداث التي وقعت فيها، لافتا إلى قول الشاعر: أعلمت أنك يا ربيع الأول تاج على هام الزمان مكلل، مستعذب الإلمام مرتقب اللقا كل الفضائل حين تقبل تقبل، ما عدت إلا كنت عيدا ثالثا بل أنت أحلى في القلوب وأجمل.

وأضاف أن بعض الفقهاء وكثيرا من المحققين، يرون أن الإفطار في يوم المولد النبوي، أفضل من صيامه؛ لأنه عيد وفرح، لافتا إلى أن البعض يقول بفضل الصيام في هذا اليوم؛ شكرا لله تعالى على هذه الذكرى الطيبة.

حكم صيام المولد النبوي الشريف المولد النبوي هل يجوز صوم يوم المولد النبوي

