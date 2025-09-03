قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة حتى ٨ سبتمبر
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
هل يوجد دليل على استجابة الدعاء يوم المولد النبوي؟.. اعرف رد العلماء
طائرات الاحتلال تواصل إلقاء القنابل على غزة
بعد تعرض أسيل عمران لانتقادات.. نجمات خضعن لعملية تجميد البويضات
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ29 من مصر إلى غزة
زعيم كوريا الشمالية لبوتين: يجب أن نعمل بجد لتعزيز التعاون في مختلف المجالات
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ29 "زاد العزة.. من مصر إلى غزة
من التنافس إلى الشراكة .. مصر وتركيا ترسمان ملامح نظام إقليمي جديد
الصحة تعلن تقديم 73 مليون خدمة طبية مجانية خلال 49 يومًا
مفتي الجمهورية يهنئ رئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر بذكرى المولد النبوي الشريف
قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يوجد دليل على استجابة الدعاء يوم المولد النبوي؟.. اعرف رد العلماء

هل يوجد دليل على استجابة الدعاء يوم المولد النبوي
هل يوجد دليل على استجابة الدعاء يوم المولد النبوي
عبد الرحمن محمد

يعد الدعاء من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، فهو علاقة خاصة وسرية بين العبد وخالقه، يرفع فيها المسلم حاجاته وتضرعاته إلى الله تعالى فيستجيب له بما يشاء.

 ومن هنا يثار التساؤل حول حكم الدعاء في يوم المولد النبوي الشريف، وهل لهذا اليوم خصوصية في استجابة الدعاء، وما هي الشروط التي ينبغي توافرها لقبول الدعاء في مثل هذه المناسبة المباركة.

يرى بعض العلماء أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته رضوان الله عليهم تخصيص دعاء معين في يوم مولده، مستدلين بأن العبادات مبناها على التوقيف، وأن الولادة النبوية كانت نعمة للبشرية جمعاء، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل يوم مولده عندما سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: «فيه ولدت»، فكان صيامه شكرا لله تعالى.

بينما يؤكد فريق آخر من أهل العلم أن الدعاء مستجاب في كل الأوقات ما دام العبد يدعو بخير ولا يقصد إثما أو قطيعة رحم، مشيرين إلى أن المسلم ينبغي أن يتحرى الحلال في مطعمه وملبسه ومشربه حتى تتهيأ له أسباب قبول الدعاء.

 وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي».

ومن شروط الدعاء المستجاب كما أوضحت السنة النبوية: أن يبدأ العبد دعاءه بتمجيد الله والثناء عليه، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يسأل حاجته.

 وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم، فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز، والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء».

كما حددت الأحاديث النبوية أوقاتا يُرجى فيها استجابة الدعاء، منها:
1- الثلث الأخير من الليل، حيث ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويقول: «هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له».
2- أثناء السجود، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم».
3- ساعة في يوم الجمعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه.

أما عن يوم المولد النبوي الشريف، فقد اعتاد كثير من المسلمين صيام هذا اليوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصوم يوم مولده، وفي هذه الحالة فإن دعاء الصائم يكون أرجى للقبول، ومن ثم يُرجى أن يكون الدعاء فيه مستجابا خاصة للصائمين الذين يخلصون النية لله عز وجل.


 

المولد النبوي الدعاء المستجاب شروط الدعاء أوقات استجابة الدعاء صيام يوم الاثنين السنة النبوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب في مصر

الذهب عيار 21 يختم تعاملاته الثلاثاء بزيادة 55 جنيها

الطقس

شتاء لم نشهده منذ 20 عاما.. الأرصاد تكشف

مضيفة مصر للطيران

بطلة في الجو.. مضيفة مصر للطيران تنقذ حياة طفل من الاختناق على ارتفاع 30 ألف قدم |تفاصيل

سعر الدولار في مصر

رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

احمد حسن

«اهدى شوية وركز في شغلك».. أحمد حسن يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ «شوبير»

جانب من الحادث

ارتفاع عدد ضحايا انقلاب أتوبيس بمركز الحسينية إلى 33 مصابا وحالة وفاة

نتيجة الثانوية الأزهرية

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025

ترشيحاتنا

الاتحاد السعودي

الاتحاد السعودي يتوصل لاتفاق مع موهبة عالمية.. اعرف التفاصيل

روجينا

شاهد.. روجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

ميدو

الهزار له وقت.. ميدو ينتقد تصرفات الحضري مع منتخب مصر الثاني

بالصور

الصحة تعلن تقديم 73 مليون خدمة طبية مجانية خلال 49 يومًا

صورة من إحدى الخدمات الصحية
صورة من إحدى الخدمات الصحية
صورة من إحدى الخدمات الصحية

طريقة عمل سلطة الباذنجان المشوية.. نكهة شرقية مميزة على سفرتك

سلطة الباذنجان
سلطة الباذنجان
سلطة الباذنجان

ملابس رياضية.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

الاتحاد الأوروبي يحظر مادة TPO في طلاء الأظافر الجل بسبب مخاطرها الصحية

مخاطر صحية تحدث بسبب طلاء جل الأظافر
مخاطر صحية تحدث بسبب طلاء جل الأظافر
مخاطر صحية تحدث بسبب طلاء جل الأظافر

فيديو

قصه الطفل على

عبقري الإسماعيلية الصغير.. قصة الطفل «علي» معجزة الحساب الذهني |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد