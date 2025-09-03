قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
ديني

دار الإفتاء: صيام يوم المولد النبوي عبادة مشروعة وشكر لله

صيام يوم المولد النبوي
صيام يوم المولد النبوي
عبد الرحمن محمد

في أجواء الاستعداد لذكرى المولد النبوي الشريف، أكدت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي حول صيام هذا اليوم.

وأكدت أن الصيام فيه يُعد عبادة مشروعة ووسيلة للتعبير عن الشكر لله على نعمة ميلاد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإظهار الفرح بمولده الكريم.

 

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن يوم المولد النبوي الشريف يُمثل مناسبة عظيمة امتنّ الله بها على البشرية ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك استحق أن يُخصّ بمزيد من الطاعات والقربات.

 ومن أبرز هذه القربات الصيام، الذي يُعتبر من أعظم وسائل التعبير عن الامتنان والشكر لله تعالى.

وأوضحت الدار أن التزام بعض المسلمين بصيام هذا اليوم يدخل في دائرة الأعمال المشروعة، بل هو فعل حسن يعبّر عن محبة الرسول ويقتدي بسنته، إذ اعتاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع باعتباره يوم ميلاده الشريف.

وأضافت أن إظهار الفرح بذكرى المولد النبوي ليس مجرد عادة، بل عبادة ووسيلة للتعبير عن الإيمان؛ لأن محبة النبي أصل من أصول الدين، ولهذا كان الاحتفال بمولده والابتهاج بقدومه من أعظم القربات.

واستشهدت دار الإفتاء بقول الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الحجر: 72]، معتبرة أن هذا القسم الإلهي بحياة النبي دليل على علوّ مكانته ورفعة قدره عند الله عز وجل.

 

دار الإفتاء الصيام المولد النبوي

