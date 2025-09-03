قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل كشف عيوب الخاطب عند السؤال عنه من الغيبة المُحرّمة؟.. دار الإفتاء توضح

الخطوبة
الخطوبة
عبد الرحمن محمد

مع كثرة التساؤلات التي تدور حول أمور الخطبة والزواج، برز سؤال مهم تلقته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي بشأن الموقف الشرعي من إخبار ولي الأمر بما في الخاطب من عيوب عند الاستشارة، وهل يعد ذلك كشفًا للمستور أم يدخل في باب النصيحة الواجبة؟

ذكرت دار الإفتاء أن عقد النكاح ميثاق غليظ وعهد جليل، ربطه الشرع بأحكام وضوابط تحفظ استمراريته على أسس المودة والرحمة، مستشهدةً بقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾.

وأشارت إلى أن الزواج يقوم على التروي وحسن الاختيار، استنادًا إلى الأحاديث النبوية التي تحث على مراعاة الدين والخلق في اختيار الشريك، ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَتَاكُم مَن تَرضَونَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ».

وبيّنت أن كثيرًا من الرجال والنساء قد يُظهرون الصفات الحسنة ويُخفون بعض العيوب، ما يستدعي السؤال عن حال الخاطب من ذوي المعرفة والدراية. 

وفي هذا السياق، أكدت الدار أن المستشار مؤتمن، وعليه أن يقدّم النصيحة الصادقة لمصلحة السائل، استنادًا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «المُستَشَارُ مُؤتَمَنٌ».

وأوضحت أن بيان عيوب الخاطب عند الاستشارة ليس من الغيبة المحرمة شرعًا، إذ لا يقصد منه التشهير أو الإيذاء، وإنما يهدف إلى تحقيق مصلحة مشروعة وهي النصح والتحذير عند الحاجة، مشيرةً إلى ما ورد في كتب العلماء مثل "إحياء علوم الدين" للغزالي و"جامع العلوم والحكم" لابن رجب.

دار الإفتاء حكم الخطبة النصيحة الشرعية اختيار الزوج عيوب الخاطب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

ترشيحاتنا

وزير العمل

وزير العمل: القانون الجديد رفع بدل التدريب من 1% لـ25% من الأجر التأميني

الر

جمال الكشكي: الرئيس السيسي أكد على يقظة الدولة وإدراكها لكل ما يحاك ضدها

الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية

علامات سبقت ميلاد النبي محمد.. دينا أبو الخير توضحها

بالصور

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد