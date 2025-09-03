إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف .. فريضتان تمحوان الذنوب وتعادلان عتق رقبة

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف واحدة من الأمور المجمع عليها وفق المؤسسات الدينية الرسمية والعلماء الثقات، حيث استدلوا على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من احتفاء بيوم مولده وصيامه ليوم الإثنين، حيث قالت الإفتاء إن الاحتفال بذكرى مولد سيد الكونَيْن وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم لهو أصدق تعبير عن الفرح والحب لهذا النبي، الذي محبته أصل من أصول الإيمان، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن والِدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعِينَ». وعن زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ»، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الْآنَ، وَاللَّهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم: «الآنَ ‌يَا ‌عُمَرُ». أخرجهما البخاري.

وتابعت دار الإفتاء: إن ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من تجليات الرحمة الإلهية على العالمين كافة؛ فقد اتحدت الرحمة به وانحصر فيها وهي ملازمة في شريعته للناس في سائر أحوالهم، ولذلك قال الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107].

فيما يؤكد الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن سيدنا النبي ﷺ أرسله الله سبحانه وتعالى خاتمًا للأنبياء والمرسلين، وسيدًا للعالمين، ومصطفى، فاختاره خيار من خيار من خيار، وهو ﷺ الباب إلى الله، وليس هناك بابٌ سواه، ومن أراد الوصول إلى الله من غير طريقه ضل، وبقدر الله سبحانه وتعالى فإنه من أراد الهداية هداه الله سبحانه وتعالى إليه، وإلى الإيمان به، وإلى اتباع سنته ومنهجه ﷺ.

وتابع: كما عظَّم الله قدره في القرآن فقد عظّمه في الأكوان حيًا ومنتقلا، أما وهو حي فقد أجرى المعجزات على يديه، وورد عنه ﷺ أكثر من ألف معجزة جمعها الشيخ يوسف النبهاني في كتاب (حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين)، وهي معجزاتٌ حسية، جمع الله له فيها كل ما أرسل المرسلين به من معجزات، فكلم له النبات، والجماد، والحيوان، وأحيى له الموتى، وآمن به الجن والإنس، ورأى الجن على خلقتهم ؛ ولا يرى الجن على خلقتهم سوى الأنبياء والمرسلون ، أكثر من ألف معجزة، وفيها أيضًا ما لم يكن للمرسلين من قبل كالإسراء والمعراج، فهو قد اختص به.

ولفت إلى أن الإسراء والمعراج غير الرفع إلى السماء؛ فالرفع إلى السماء كان لبعض الأنبياء منهم سيدنا عيسى، حيث رفعه الله إليه، ومنهم إلياس رفعه الله إليه ، ولكن رحلة الإسراء والمعراج تفرّد بها سيدنا النبي ﷺ دون سائر الأنبياء، وكذلك المعجزات المعنوية، فإذا نظرت إلى حال العرب كان حالًا لا يمكن معه بقدرة الإنسان المعتادة أن يجتمعوا على شيء كانوا شذر مذر، فألف الله بين قلوبهم، كانوا من الصعب أن يكونوا هذا الجيل الذي خرج فغزا العالم، وقال عنهم غيرهم: حفاة عراة خرجوا ليغزوا العالم، وكان صعبًا أو مستحيلًا في قدرة البشر أن يتحول هذا الجيل إلى خير جيلٍ في الأرض إلى يوم الدين، هذا كله من معجزاته ﷺ التي هي من عند الله وبحول الله وقدرته. وغير ذلك الكثير.

أما بعد انتقاله فقد أظهر قبره، وليس هناك من أظهر قبره من الأنبياء سواه، وكل قبرٍ لنبي باقٍ إلى يومنا هذا ففيه احتمالٌ وشك، وقبر النبي ﷺ ظاهرٌ بلا احتمالٍ ولا شك عند المسلمين وعند الكافرين.

وأكمل: حفظ كتابه فوصل إلينا من غير حولٍ منا ولا قوة، حُرّفت الكتب السابقة، ولم تُحفظ، وأكثر من نسله، ونسله كان قليلًا، وأبقى هذا النسل الشريف، وأبقى أمته لكي لا يُعدم النُصرة ، وعلق قلوبهم به، بالرغم من محاولات إبادتهم من اليهود والمشركين، ثم من الفرس والروم، ثم من المغول والصليبيين، ثم من الاستعمار الحديث، ولكن سبحان الله يزدادوا؛ معجزة، وهكذا فمعجزاته وهو حي كانت كثيرة، ومعجزاته بعد ما انتقل إلى الرفيق الأعلى أكثر، وكما كان حيًا فسلط عليه بعضهم يسبونه ، ويفترون عليه الكذب فتعلو درجته عند الله، فلا زال بعضهم إلى الآن يفعل مثل ما كان يفعل الكفار وهو حي.

وأوضح: على مر التاريخ نجد هؤلاء الأوباش، لماذا؟ من أجل أن يزداد رفعةً عند الله؛ لأن الله سبحانه وتعالى أعلى شأن المظلوم، فما بالك لو كان سيد الخلق أجمعين ﷺ ، فما بالك لو كان الفرد الأوحد .. صخرة الكونين .. خاتم المرسلين .. المصطفى المختار ﷺ ، فيرتفع في درجاتٍ بعد ما انتقل، ومن أجل أن تكون له المنّة على الجميع يوم القيامة ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ في حديث الشفاعة هيشفع لكل أولئك الذين سبوه، وكفروا به، وأهانوه ، سيكون سببًا في رحمته لبيان علو مقامه عند ربه.

إحياء المولد النبوي الشريف

وقد جاء في إحياء المولد النبوي جاء عن أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه : الصلاة على النبي - ﷺ - أمحق للذنوب من الماء البارد للنار، والسلام عليه أفضل من عتق الرقاب.

ومن أعمال الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما بينت الإفتاء ما يلي:

• الصيام.

• تلاوة القرآن.

• ذكر الله.

• الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

• إطعام الطعام.

• قراءة قصة المولد الشريف.

فوائد الاحتفال بذكرى مولد النبي

من فوائد الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

• الفرح به.

• إظهار محبته.

• إدخال السرور على الأسرة.

• العمل بمقتضى القرآن والسُّنة.

• الاقتداء بالنبي وصحابته في ذلك.

• العمل بإجماع الأمة.