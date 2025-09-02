دعاء المولد النبوي الشريف.. ردده واغتنم فضله وبركته

بالتزامن مع اقتراب موعد موعد ذكرى مولد خير الأنام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكثر البحث عن دعاء المولد النبوي، ولكن لا يوجد دعاء خاص بالمولد النبوي.

ويمكن للمسلم أن يدعو فيه بما يشاء ويطلب من الله البركة والخير عاجله وآجله، ولا ينسي الدعاء لأخوته المستضعفين ويطلب من الله نصرتهم ويبدأ دعتؤه بالصلاة على النبي ويختمه به أيضا يستجيب الله له.

دعاء المولد النبوي

اللهم أعطنا خير هذا اليوم نوره وبركته وهداه.

اللهم اجعل في قلوبنا نورا ، وفي ألسنتنا نورا ، وأجعل في أسماعنا نورا ، واجعل في أبصارنا نورا ، واجعل من خلفنا نورا ، واجعل من أمامنا نورا ، واجعل من فوقنا نورا ، واجعل من تحتنا نورا ، اللهم أعطنا نورا ، واجعل كلامنا نورا ، وصمتنا نورا ، ونورنا بما نورت به عبادك الصالحين .

اللهم اسقنا من يد النبي ﷺ شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدًا.

اللهم اجعله لنا قدوة في كل عمل وقدرنا يا الله على اتباع سنته اللهم إنا نسألك بجاه نبيك المختار وآله الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار وأن تنجينا من جميع المخاوف والأخطار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والجهر وأغفر لنا ذنوبنا إنك أنت العزيز الغفار.

اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن خلق ونجاح يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

ربي نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ياحي ياقيوم برحمتك نستغيث.

دعاء المولد النبوي مستجاب

اللـهمَّ لا تحجبنا عنك بعصياننا ، وتُبْ علينا وقربنا إلى حضرتِك، ووفقنا لطاعتِك ، وعلمنا الأدبَ معك، ومع نبيِكَ سيدنا محمدٍ ﷺ ، وارزقنا حُسْنَ اتباعِهِ ومحبتِه، واحشرنا تحتَ لوائِهِ.

- يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخِذ بالجريرة يا من لا يهتك الستر يا عظيم العفو يا حَسَن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالعطايا يا سميع كلّ نجوى يا منتهى كلّ شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المَنّ، يا مقيل العثرات يا مبتدئًا بالنعم قبل استحقاقها، اغفر لنا، وارضَ عنّا، وتب علينا ولا تحرمنا لذّة النظر لوجهك الكريم.

نسألك اللهم بسر إسمك اللطيف، أن تلطف بنا في جميع الحركات والسكنات والأمور كلها، وأن تخلصنا من كل الشدائد والمصاعب والمحن والمصائب في خير وعافيه يا أرحم الراحمين.

- عن جرير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَن قرأ (قل هو الله أحد)، حين يدخل منزله نفتٍ الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران) أخرجه الحاكم.

اللهم صل على حبيبك الصادق الأمين وارزقنا مرافقته في الجنة وارزقنا أن نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا.

- يا الله، يا الله، يا الله، أسألك بحقّ مَن حقّه عليك عظيم أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن ترزقني العمل بما علّمتني مِن معرفة حقك وأن تبسط علي ما حظرت من رزقك.

- اللّهم صن وجهي باليسار ولا تبذل جاهي بالإقتار فأسترزق رزقك من غيرك، وأستعطف شرار خلقك، وأبُتلَى بحمد مَن أعطاني، وأُفتن بذمّ من منعني، وأنت مِن وراء ذلك كله ولىُّ الإجابة والمنع.

- اللّهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء وتعزّ من تشاء وتذلّ من تشاء بيدك الخير إنّك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحيّ من الميّت وتخرج الميّت من الحيّ وترزق من تشاء بغير حساب، رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء ارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة من سواك.

-اللّهم صُبّ علينا الخير صبًّا صبًّا ولا تجعل عيشنا كدًّا كدًّا.

- اللّهم ربّ السموات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كلّ شيء أنت آخذ بناصيته اللّهم أنت الأوّل فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر.