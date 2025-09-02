قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد عبود: إسرائيل تدعي أن مفاعل ديمونا ليس نوويا بل مصنعا للنسيج
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
ديني

أزهري يكشف بالدليل احتفال النبي بيوم مولده

المولد النبوي
المولد النبوي
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صيام يوم الإثنين من كل أسبوع إحياءً لذكرى مولده، حيث أوضح للصحابة أن هذا اليوم شهد ميلاده وبعثته، ولذلك كان يصومه شكرًا لله تعالى.

وأضاف الغفير، في تصريحات على فضائية "الحياة"، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك يصوم يوم الخميس، مبينًا أن السبب يرجع إلى حبه أن تُرفع أعماله إلى الله وهو صائم، إذ تُرفع الأعمال في هذا اليوم.

وأشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رمزًا لكل القيم الجميلة والنبيلة، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى سبق واحتفل بمولد النبي قبل مولده، مستشهدًا بقوله تعالى: “وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين”[الأعراف: 172].

حكم قول النبي بدون سيدنا

أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ذكر اسمه الشريف يجب أن يكون مقرونا بكمال التوقير والأدب والاحترام، سواء داخل الصلاة أو خارجها، موضحا أن الاقتصار على لفظ "محمد" دون قول "سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم" ليس حراما، لكنه يعد صورة من صور إساءة الأدب مع المقام النبوي.

أمين الإفتاء: القرآن الكريم أمر المسلمين بتوقير النبي
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، إلى أن القرآن الكريم أمر المسلمين بتوقير النبي وتعظيمه، فقال تعالى: "إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه"، مبينا أن تعزير النبي وتوقيره واجب شرعي، وأنه لا يليق أن يذكر اسمه الشريف إلا بألفاظ تفخيم وتعظيم تليق بمكانته.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم تستلزم الأدب الكامل معه في القول والفعل، لافتًا إلى أن المسلم لا ينادي والده أو والدته بأسمائهما مجردة بل يستخدم ألفاظ التبجيل، ومن باب أولى يجب أن يكون ذلك مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.

وشدد أمين الإفتاء على أن ذكر النبي بلفظ "سيدنا محمد" داخل الصلاة أو خارجها هو من باب كمال الأدب والتوقير، وهو ما يغرس في القلوب عظمة النبي ومحبته، مؤكداً أن هذا السلوك يعبر عن صدق المحبة وعمق الارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ربيع الغفير صيام الإثنين جامعة الأزهر صيام الخميس مولد الرسول السنة النبوية المولد النبوي

