موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
دار الإفتاء توضح حكم ترديد الأذان بعد الانتهاء منه

عبد الرحمن محمد

أوضحت دار الإفتاء المصرية في ردها على سؤال ورد إليها بشأن جواز ترديد الأذان بعد فراغ المؤذن من أدائه، أن الأصل الشرعي يحث المسلم على متابعة الأذان وترديده مع المؤذن، مؤكدة أن الأذان يُعد من أعظم شعائر الإسلام التي ارتبطت بذكر الله والدعوة إلى الصلاة.

وأكدت دار الإفتاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رغّب في ترديد الأذان خلف المؤذن، مبينة أن من يردد الأذان بإخلاص وصدق قلب يكون ذلك من أسباب دخوله الجنة، مستشهدة بما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة» رواه مسلم.

كما أضافت أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قد روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» رواه مسلم.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم ترديد الأذان خلف المؤذن، حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى القول باستحباب الترديد، مبينين أنه يردد مثل ما يقول المؤذن في جميع ألفاظ الأذان، ما عدا في الحيعلتين "حي على الصلاة" و"حي على الفلاح" حيث يُقال بدلا منهما "لا حول ولا قوة إلا بالله"، وقد نقلت دار الإفتاء عن الإمام الحطاب المالكي في كتابه "مواهب الجليل" تأكيده أن الحكم المشهور هو الاستحباب.

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

