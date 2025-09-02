قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريم حسن شحاتة: مدرب إيطالي مرشح لتدريب الأهلي
هل يحاسب الإنسان على النية السيئة؟.. الإفتاء تكشف الحقيقة
وزير الدفاع الألماني ينتقد تصريحات فون دير لاين حول خطط نشر قوات أوروبية في أوكرانيا
شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم
حماية من العين الحاسدة.. آيات تحصين النفس قبل الزواج
البابا ليو الرابع عشر يعرب عن حزنه لضحايا زلزال أفغانستان
بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 2-9-2025
كيم جونج أون يصل الصين على متن قطاره الخاص لحضور عرض النصر
إخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة 5 آلاف جنيه
بلجيكا تعلن اعترافها بفلسطين وتفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية
الأمم المتحدة: 12 ألف متضرر جراء زلزال أفغانستان وارتفاع حصيلة الضحايا إلى المئات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يحاسب الإنسان على النية السيئة؟.. الإفتاء تكشف الحقيقة

الإفتاء
الإفتاء
أحمد سعيد

هل يحاسب الإنسان على النية السيئة؟ سؤال يشغل الأذهان ويدور بسببه جدل كبير بين الناس وفي إطار ذلك أجابت دار الإفتاء عن هذا التساؤل لتبين الحقيقة وتنهي بذلك جدلا كبيرا بين الناس، وهو ما سنتعرف عليه في السطور التالية.

هل يحاسب الإنسان على النية السيئة؟

وفي سياق الإجابة عن تساؤل هل يحاسب الإنسان على النية السيئة؟، نفى الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، محاسبة العبد على سوء النية، مؤكدا أن الله يحاسب الإنسان على التصرفات والأفعال التي يقوم بها.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية سابقة له، إلى 5 خمسة مراتب تسمى بمراتب القصد وهي: "الهاجس ، الخاطر، حديث النفس، الهم، العزم"، فالشخص الذي يأتيه هاجس أو خاطر ولا يستقر في عقله فلا يؤاخذ ولا يحاسب عليه، وإنما يبدأ الحساب من وقت العزم على فعله والشروع فيه.

هل سوء النية يحاسب عليها الإنسان؟

وكان الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، قال إن المسلم يحاسب على السعي فقط، موضحا أن السعي هو الحركة مع العزم والقصد والهدف المحدد مسبقا.

وفرّق الدكتور علي جمعة، في تصريحات سابقة له، بين مراتب القصد، مشيرا إلى أن ما يدور في باطن الإنسان لا يحاسب عليه، لافتا إلى أن ما يدور في داخل المسلم ينقسم إلى خمسة أقسام: "الهاجس ، الخاطر ، حديث النفس، الهم ، العزم" موضحا أن الأربعة الأوائل لا يحاسب عليها المسلم إلا العزم الذي فيه قصد وعزم على فعل الشيء.

كيف تحمى نفسك من وسوسة الشيطان؟

وكان الدكتور علي جمعة، أكد أن الشيطان نستطيع أن نتقى شره بالأذان والذكر وقراءة خواتيم سورة البقرة آية الكرسى، قائلا "حياة الإنسان مع الذكر، ومع القرآن، ومع العبادة، ومع الطهارة، ومع الأذان، ومع الصلاة، ومع الصيام تجعل الشيطان يفر ويذهب".

وأضاف أن المشكلة هي مشكلة النفس، لأن النفس تحتاج إلى تربية, والنفس تعيد على الإنسان دعوته إلى التقصير، ودعوته إلى الحرام, ودعوته إلى المكروه مرة بعد أخرى، فإذا ما قاومتها في أول مرة عادت تلح علىّ في المرة الثانية, هذه هى النفس الأمَّارة, ولذلك استعملوا معها صيغة المبالغة, فهي "أمَّارة" على وزن "فَعَّالة", وصيغة المبالغة فيها تكرار، وعود، ومبالغة، وفعل كثير, فالنفس لا تأمر مرة ثم تسكت، بل إنها تلح مرة بعد مرة.

هل يحاسب الإنسان على النية السيئة النية السيئة يحاسب الإنسان على النية السيئة دار الإفتاء الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1500 جنيه منحة المولد النبوي

شروط الحصول على 1500 جنيه منحة المولد النبوي من الحكومة

إجازة

إجازة الوضع للرجال.. التطبيق بدأ رسميا من اليوم| لا تخصم من الرصيد

1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة

صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة

الإعلامية عبير الاباصيري

رفضوا انقاذها عشان 1400 جنيه.. ماذا حدث مع الإعلامية عبير الاباصيري بمستشفى الهرم؟

الأزهر يطلب 9 آلاف معلم للتعيين الفوري.. الشروط والتخصصات ورابط التقديم

الأزهر يطلب 9 آلاف معلم للتعيين الفوري.. الشروط والتخصصات ورابط التقديم

سعر الذهب اليوم

بعد الارتفاع العالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر بجميع العيارات

الاتوبيسات الترددي

طرح اشتراكات الأتوبيس الترددي BRT للطلاب.. اعرف الأسعار

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025

ترشيحاتنا

الحوثيين

سعيد الزغبي: الضربة الإسرائيلية في صنعاء رمزية وتفتح الباب أمام موسم دموي جديد

دكتور وليد هندي استشاري صحة نفسية

استشاري صحة نفسية: ظاهرة البلوجرز المبتذلين وباء اجتماعي يهدد بإنهيار القيم

إجازة المولد النبوي 2025

إموعد جازة المولد النبوي 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

بالصور

بجسم ممشوق.. ياسمين عز تثير السوشيال ميديا بفستان أصفر على البحر

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

في حمام السباحة.. عائشة بن احمد بالمايوه تشعل السوشيال ميديا

عائشة بن احمد
عائشة بن احمد
عائشة بن احمد

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

احترس .. عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

فيديو

بوسي

شنطة بـ3 ملايين وشبشب بـ51 ألف.. بوسي تثير الجدل في الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد