هل يحاسب الإنسان على النية السيئة؟.. الإفتاء تكشف الحقيقة

هل يحاسب الإنسان على النية السيئة؟ سؤال يشغل الأذهان ويدور بسببه جدل كبير بين الناس وفي إطار ذلك أجابت دار الإفتاء عن هذا التساؤل لتبين الحقيقة وتنهي بذلك جدلا كبيرا بين الناس، وهو ما سنتعرف عليه في السطور التالية.

هل يحاسب الإنسان على النية السيئة؟

وفي سياق الإجابة عن تساؤل هل يحاسب الإنسان على النية السيئة؟، نفى الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، محاسبة العبد على سوء النية، مؤكدا أن الله يحاسب الإنسان على التصرفات والأفعال التي يقوم بها.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية سابقة له، إلى 5 خمسة مراتب تسمى بمراتب القصد وهي: "الهاجس ، الخاطر، حديث النفس، الهم، العزم"، فالشخص الذي يأتيه هاجس أو خاطر ولا يستقر في عقله فلا يؤاخذ ولا يحاسب عليه، وإنما يبدأ الحساب من وقت العزم على فعله والشروع فيه.

هل سوء النية يحاسب عليها الإنسان؟

وكان الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، قال إن المسلم يحاسب على السعي فقط، موضحا أن السعي هو الحركة مع العزم والقصد والهدف المحدد مسبقا.

وفرّق الدكتور علي جمعة، في تصريحات سابقة له، بين مراتب القصد، مشيرا إلى أن ما يدور في باطن الإنسان لا يحاسب عليه، لافتا إلى أن ما يدور في داخل المسلم ينقسم إلى خمسة أقسام: "الهاجس ، الخاطر ، حديث النفس، الهم ، العزم" موضحا أن الأربعة الأوائل لا يحاسب عليها المسلم إلا العزم الذي فيه قصد وعزم على فعل الشيء.

كيف تحمى نفسك من وسوسة الشيطان؟

وكان الدكتور علي جمعة، أكد أن الشيطان نستطيع أن نتقى شره بالأذان والذكر وقراءة خواتيم سورة البقرة آية الكرسى، قائلا "حياة الإنسان مع الذكر، ومع القرآن، ومع العبادة، ومع الطهارة، ومع الأذان، ومع الصلاة، ومع الصيام تجعل الشيطان يفر ويذهب".

وأضاف أن المشكلة هي مشكلة النفس، لأن النفس تحتاج إلى تربية, والنفس تعيد على الإنسان دعوته إلى التقصير، ودعوته إلى الحرام, ودعوته إلى المكروه مرة بعد أخرى، فإذا ما قاومتها في أول مرة عادت تلح علىّ في المرة الثانية, هذه هى النفس الأمَّارة, ولذلك استعملوا معها صيغة المبالغة, فهي "أمَّارة" على وزن "فَعَّالة", وصيغة المبالغة فيها تكرار، وعود، ومبالغة، وفعل كثير, فالنفس لا تأمر مرة ثم تسكت، بل إنها تلح مرة بعد مرة.