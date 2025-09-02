قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد عبود: إسرائيل تدعي أن مفاعل ديمونا ليس نوويا بل مصنعا للنسيج
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: وردت عن النبي أكثر من 1000 معجزة

معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم
معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن سيدنا النبي ﷺ أرسله الله سبحانه وتعالى خاتمًا للأنبياء والمرسلين، وسيدًا للعالمين، ومصطفى، فاختاره خيار من خيار من خيار، وهو ﷺ الباب إلى الله، وليس هناك بابٌ سواه، ومن أراد الوصول إلى الله من غير طريقه ضل، وبقدر الله سبحانه وتعالى فإنه من أراد الهداية هداه الله سبحانه وتعالى إليه، وإلى الإيمان به، وإلى اتباع سنته ومنهجه ﷺ ، وكما عظَّم الله قدره في القرآن فقد عظّمه في الأكوان حيًا ومنتقلا، أما وهو حي فقد أجرى المعجزات على يديه، وورد عنه ﷺ أكثر من ألف معجزة جمعها الشيخ يوسف النبهاني في كتاب (حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين)، وهي معجزاتٌ حسية، جمع الله له فيها كل ما أرسل المرسلين به من معجزات، فكلم له النبات، والجماد، والحيوان، وأحيى له الموتى، وآمن به الجن والإنس، ورأى الجن على خلقتهم ؛ ولا يرى الجن على خلقتهم سوى الأنبياء والمرسلون ، أكثر من ألف معجزة، وفيها أيضًا ما لم يكن للمرسلين من قبل كالإسراء والمعراج.

معجزات النبي 

وأضاف علي جمعة، عبر “فيس بوك”: قد اختص به، والإسراء والمعراج غير الرفع إلى السماء ؛ فالرفع إلى السماء كان لبعض الأنبياء منهم سيدنا عيسى، حيث رفعه الله إليه، ومنهم إلياس رفعه الله إليه ، ولكن رحلة الإسراء والمعراج تفرّد بها سيدنا النبي ﷺ دون سائر الأنبياء، وكذلك المعجزات المعنوية، فإذا نظرت إلى حال العرب كان حالًا لا يمكن معه بقدرة الإنسان المعتادة أن يجتمعوا على شيء كانوا شذر مذر، فألف الله بين قلوبهم، كانوا من الصعب أن يكونوا هذا الجيل الذي خرج فغزا العالم، وقال عنهم غيرهم: حفاة عراة خرجوا ليغزوا العالم، وكان صعبًا أو مستحيلًا في قدرة البشر أن يتحول هذا الجيل إلى خير جيلٍ في الأرض إلى يوم الدين، هذا كله من معجزاته ﷺ التي هي من عند الله وبحول الله وقدرته. وغير ذلك الكثير.

وتابع: أما بعد انتقاله فقد أظهر قبره، وليس هناك من أظهر قبره من الأنبياء سواه، وكل قبرٍ لنبي باقٍ إلى يومنا هذا ففيه احتمالٌ وشك، وقبر النبي ﷺ ظاهرٌ بلا احتمالٍ ولا شك عند المسلمين وعند الكافرين، وحفظ كتابه فوصل إلينا من غير حولٍ منا ولا قوة، حُرّفت الكتب السابقة، ولم تُحفظ، وأكثر من نسله، ونسله كان قليلًا، وأبقى هذا النسل الشريف.

وأكمل : وأبقى أمته لكي لا يُعدم النُصرة ، وعلق قلوبهم به، بالرغم من محاولات إبادتهم من اليهود والمشركين، ثم من الفرس والروم، ثم من المغول والصليبيين، ثم من الاستعمار الحديث، وووو......، ولكن سبحان الله يزدادوا؛ معجزة، وهكذا فمعجزاته وهو حي كانت كثيرة، ومعجزاته بعد ما انتقل إلى الرفيق الأعلى أكثر، وكما كان حيًا فسلط عليه بعضهم يسبونه ، ويفترون عليه الكذب فتعلو درجته عند الله، فلا زال بعضهم إلى الآن يفعل مثل ما كان يفعل الكفار وهو حي، وعلى مر التاريخ نجد هؤلاء الأوباش، لماذا؟ من أجل أن يزداد رفعةً عند الله؛ لأن الله سبحانه وتعالى أعلى شأن المظلوم، فما بالك لو كان سيد الخلق أجمعين ﷺ ، فما بالك لو كان الفرد الأوحد .. صخرة الكونين .. خاتم المرسلين .. المصطفى المختار ﷺ ، فيرتفع في درجاتٍ بعد ما انتقل، ومن أجل أن تكون له المنّة على الجميع يوم القيامة ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ في حديث الشفاعة هيشفع لكل أولئك الذين سبوه، وكفروا به، وأهانوه ، سيكون سببًا في رحمته لبيان علو مقامه عند ربه.

معجزات النبي المولد النبوي ما هي معجزات النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

بالصور

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة

موعد افتتاح حديقة الحيوان
موعد افتتاح حديقة الحيوان
موعد افتتاح حديقة الحيوان

يعالج الإمساك والإسهال فى وقت واحد .. اكتشف الزيت المذهل

اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد